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Можно накормить семью: как подготовка к роли Доктора Стрэнджа обнажила проблему Голливуда

Камбербэтч назвал Голливуд чудовищно расточительным из-за опыта съёмок в Мстителях
1:15
Кино » Зарубежное кино

Бенедикт Камбербэтч в подкасте "Ruthie's Table 4" жёстко раскритиковал экологические практики Голливуда.

Актёр Бенедикт Камбербэтч
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Актёр Бенедикт Камбербэтч

Поводом стал его опыт подготовки к роли Доктора Стрэнджа в "Мстителях", где актёра заставляли есть 5 раз в день для набора веса.

"Это ужасно — потреблять пищу сверх аппетита. Количеством еды, которую я съедал, можно было накормить семью", — заявил Камбербэтч, добавляя к основным приемам пищи перекусы яйцами, миндалем и сыром.

Актёр назвал индустрию "чудовищно расточительной", указав на не перерабатываемые декорации, гигантские энергозатраты на освещение студий, транспорт и логистику. "Мощность, нужная для создания "дневного света" в павильоне, требует беспрецедентных ресурсов", — подчеркнул он.

Камбербэтч признал парадокс: звёзд клеймят лицемерами за эко-призывы, учитывая масштаб вредного производства. Однако он продолжает продвигать "зелёные" инициативы на площадках как актёр и продюсер, пытаясь изменить систему изнутри.

"Возвращаясь к ответственности, я постоянно спрашиваю: "Что я делаю?" — резюмировал Камбербэтч, призывая к осознанности в индустрии.

Уточнения

Бенеди́кт Ти́моти Ка́рлтон Камбербэ́тч (англ. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch; род. 19 июля 1976, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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