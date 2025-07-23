Голливудский секрет: как съёмки в культовом фильме заставили звезду навсегда отказаться от мяса

85-летний актёр Кромвелл о переходе в веганство: личное откровение после съёмок Бэйба

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Американский актёр Джеймс Кромвелл, сыгравший фермера Хоггетта в фильме "Бэйб: Четвероногий малыш", сделал шокирующее признание.

Фото: commons.wikimedia.org by Glenn Francis, www.PacificProDigital.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джеймс Кромвелл

85-летний артист рассказал The Guardian, что картина кардинально изменила его жизнь, заставив отказаться от мяса.

Кромвелл вспомнил переломный момент на втором съёмочном дне. Придя раньше всех на обед, он увидел на столе блюда из животных, с которыми работал утром.

"Они были разделанными, в виде фрикасе, зажаренными… Именно тогда я решил стать веганом", — пояснил актёр.

Он также поделился курьёзным случаем критики. Одна женщина обвинила фильм в разрушении отношений с дочерью, которая после просмотра отказалась от мяса. "Если ваши отношения строились на поедании бургеров, они всё равно были отстойными!" — парировал Кромвелл.

Фильм 1995 года о говорящем поросёнке-пастухе не только покорил зрителей, но и стал личным этическим откровением для его звезды, определившим образ жизни на десятилетия.

Уточнения

Дже́ймс О́ливер Кро́мвелл (англ. James Oliver Cromwell; 27 января 1940, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, кинопродюсер и кинорежиссёр.

