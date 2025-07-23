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Российский актёр поделился тайной: как творчество Шукшина помогло ему поступить в институт

Иван Добронравов рассказал о влиянии Василия Шукшина на свою карьеру
0:56
Кино » Российское кино

В Барнауле торжественно открылся фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", посвящённый памяти легендарного актёра и писателя Василия Шукшина. На церемонию прибыли его коллеги по цеху, включая актёра Ивана Добронравова.

Василий Шукшин
Фото: commons.wikimedia.org by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Василий Шукшин

Добронравов поделился личными воспоминаниями о значении творчества Шукшина в своей судьбе. Он отметил, что вырос на фильмах, снятых по произведениям мастера или с его участием.

Особую роль творчество Шукшина сыграло при поступлении актёра в театральный институт.

"В своё время поступал в вуз, читая прекрасный рассказ "Микроскоп"", — рассказал Добронравов журналистам.

Актёр поздравил жителей Барнаула с началом фестиваля. Его пожелания поддержали режиссёр Полина Кондратьева и заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

Уточнения

Васи́лий Мака́рович Шукши́н (25 июля 1929 года, Сростки, Бийский район, Сибирский край, СССР — 2 октября 1974 года, Клетская, Волгоградская область) — советский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и писатель.

Ива́н Фёдорович Добронра́вов (род. 2 июня 1989, Воронеж, СССР) — российский киноактёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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