Кто попал в топ-8 самых смешных комедий в истории — мнения зрителей Кинопоиска

Зрители Кинопоиска проголосовали за самые смешные комедии всех времён

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Посетители портала "Кинопоиск" определили наиболее забавные кинокомедии в истории мирового кинематографа.

Фото: flickr.com by Emanuele Spies, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Смех

Администрация популярного веб-ресурса инициировала масштабное анкетирование, итогом которого стал перечень наилучших комедийных картин всех эпох. Участники голосования были рядовыми зрителями, предпочитающими смотреть кинофильмы вечерами ради удовольствия. Приведём лидеров получившегося рейтинга.

"Голый пистолет" (1988)

Исполнители центральных ролей: Лесли Нильсен, Присцилла Пресли. Забавная история о неудачливом служащем полиции Фрэнке Дребине, который нечаянно предотвращает правонарушения, охраняет английскую монархию и постоянно оказывается в нелепых обстоятельствах раз в несколько минут. Смехотворность сюжета граничит с полным абсурдом и невероятностью.

"Евротур" (2004)

Основные исполнители: Скотт Мехловиц, Мишель Трахтенберг

Молодой американец отправляется путешествовать по Европе, намереваясь загладить вину перед подругой, знакомой виртуально. Вместо романтической прогулки юношу ожидают случайные вечеринки, авантюрные события, немецкие клубы и кошмарные происшествия. Особенное признание зрителей завоевала культовая музыкальная композиция "Scotty Doesn't Know".

"Мальчишник в Вегасе" (2009)

Главные лица фильма: Брэдли Купер, Зак Галифианакис, Эд Хелмс

Три приятеля пробуждаются утром после буйного празднования холостяцкой вечеринки в Вегасе и выясняют, что жених исчез бесследно, рядом находится хищник семейства кошачьих, а в гардеробе прячется ребёнок. Эта картина позволила появиться запоминающемуся персонажу комиксового жанра, воплощённому актёром Галифианакисом, и создала ощущение полного непонимания происходящего.

"Очень страшное кино" (2000)

Роли исполняют: Анна Фэрис, Шон Уэйанс

Пародийная лента, высмеивающая хоррор-фильмы нулевых годов. Подвергнуты критике сюжеты таких известных лент, как "Крик" и "Шестое чувство". Тон юмора простоват, грубоват, однако чрезвычайно заразителен. Изящно вписалась реплика "Wassup!", символизирующая эпоху конца XX века.

"Аэроплан" (1980)

Звездный состав: Роберт Хейс, Джули Хэгерти, Лесли Нильсен

Один из первопроходцев жанра кинематографической сатиры, в котором каждая отдельная сцена представляет собой шуточную зарисовку. Летящий самолёт застигнут бурей, командир воздушного судна охвачен тревогой, а пассажиры ведут себя крайне странно. Приколы, бессмыслица и словесные игры обеспечили картине статус классической ленты.

""Реальные упыри" (2014)

Имена исполнителей основных ролей: Тайка Вайтити, Джемейн

Документализированная комедия, повествующая о группе вампиров, проживающих в Новозеландской глубинке, препирающихся по бытовым вопросам вроде уборки кухонной утвари и стремящихся приспособиться к реалиям современной действительности. Лента одновременно вызывает смех, симпатию и порой неожиданный страх.

"Мы – Миллеры" (2013)

Кто сыграл главные роли: Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис

Мелкий наркоторговец формирует фиктивную семейную ячейку с целью нелегального ввоза крупной партии товара через государственную границу. Среди курьёзных моментов — внезапный эксцентричный танец исполнительницы Энистон и паукообразное существо на деликатной части тела одного из героев. Совокупность эпизодов образует одно из наиболее дискомфортных путешествий на экране.

"Офис" (2005–2013)

Главные герои сериала: Стив Карелл, Джон Красински, Рэйн Уилсон

Телесериал, обретший славу своеобразного пособия по использованию стилистики юмористической неловкости. Показаны будни сотрудников предприятия по продаже бумаги, руководителем которого является персонаж, систематически вмешивающийся в личные дела коллег, а подчинённые развлекаются путём розыгрышей и проделок над коллегами. Особое значение имеют персонажи Джим и Пэм, полюбившиеся аудитории.

Уточнения

Кинокоме́дия (комеди́йный фи́льм, устар. коми́ческие) — жанр кинопроизведений, в основе которых эстетические категории сатиры, юмора, буффонады. Первоначально фильмы заимствовали формы цирка и варьете, также водевиля и театральной комедии.

