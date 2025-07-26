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Удивительное признание Глафиры Тархановой: почему plus-size может быть преимуществом?

Замечательная реакция Глафиры Тархановой на недовольство хейтеров — готовьтесь удивляться!
1:06
Кино

В Сети разгорелись споры вокруг фигуры Глафиры Тархановой. После рождения пятого ребёнка актриса пока не вернулась к прежним формам, что вызвало неоднозначную реакцию у некоторых подписчиков. Недоброжелатели не стеснялись в выражениях, удивляясь переменам во внешности Глафиры.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Darwinek, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пионы

Однако актриса не растерялась и ответила критикам с присущим ей чувством юмора. Она опубликовала в своём блоге забавное видео, в котором танцует под песню, выражающую благодарность за весёлое настроение. Этим постом Глафира дала понять, что негативные комментарии её совершенно не задевают.

Более того, Тарханова подчеркнула, что в кинематографе востребованы не только стройные актрисы, но и женщины с пышными формами. Она с иронией предложила хейтерам продолжать критиковать её фигуру, отметив, что иногда plus-size — это даже преимущество.

Поддержку Глафире выразила её коллега, актриса Евгения Лоза, назвав Тарханову фееричной красавицей.

Уточнения

Глафи́ра Алекса́ндровна Тарха́нова (род. 9 ноября 1983, Электросталь, Московская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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