Удивительное признание Глафиры Тархановой: почему plus-size может быть преимуществом?

В Сети разгорелись споры вокруг фигуры Глафиры Тархановой. После рождения пятого ребёнка актриса пока не вернулась к прежним формам, что вызвало неоднозначную реакцию у некоторых подписчиков. Недоброжелатели не стеснялись в выражениях, удивляясь переменам во внешности Глафиры.
Однако актриса не растерялась и ответила критикам с присущим ей чувством юмора. Она опубликовала в своём блоге забавное видео, в котором танцует под песню, выражающую благодарность за весёлое настроение. Этим постом Глафира дала понять, что негативные комментарии её совершенно не задевают.
Более того, Тарханова подчеркнула, что в кинематографе востребованы не только стройные актрисы, но и женщины с пышными формами. Она с иронией предложила хейтерам продолжать критиковать её фигуру, отметив, что иногда plus-size — это даже преимущество.
Поддержку Глафире выразила её коллега, актриса Евгения Лоза, назвав Тарханову фееричной красавицей.
Глафи́ра Алекса́ндровна Тарха́нова (род. 9 ноября 1983, Электросталь, Московская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.
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