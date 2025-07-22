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Культовый фильм возвращается: что скрывает новый проект с Марго Робби в главной роли?

Марго Робби ведёт переговоры о главной роли в Атаке 50-футовой женщины
1:14
Кино » Зарубежное кино

Марго Робби ведёт переговоры о главной роли в ремейке классического научно-фантастического фильма "Атака 50-футовой женщины".

Марго Робби
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марго Робби

По данным журналиста Джеффа Снайдера, проект разрабатывает студия Warner Bros. при участии режиссёра Тима Бёртона.

Актриса, номинированная на "Оскар" за "Барби", также выступит продюсером ленты. Официального подтверждения от студии пока не поступало. Оригинальный фильм 1958 года, несмотря на провал в прокате, позднее приобрёл культовый статус.

Сюжет рассказывает о наследнице Нэнси Арчер, которая после контакта с инопланетянином начинает стремительно расти. В 1993 году HBO выпустил ремейк с Дэрил Ханной. Сценарий новой версии напишет Гиллиан Флинн, автор бестселлера "Исчезнувшая".

Для Робби это станет новым этапом карьеры после успеха "Барби". Уже в сентябре она появится в фэнтези "Большое смелое прекрасное приключение", а в 2026-м — в экранизации "Грозового перевала".

Дата выхода ремейка пока не объявлена.

Уточнения

Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер.

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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