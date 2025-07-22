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Тайна единственного Бонда, сбежавшего из Голливуда: шокирующая правда о его здоровье сегодня

Шрайвер подтвердила деменцию у Лейзенби: история единственного Бонда, покинувшего франшизу
1:37
Кино » Зарубежное кино

85-летний Джордж Лейзенби, единственный актёр, сыгравший Джеймса Бонда всего в одном фильме и добровольно покинувший франшизу, был замечен в Лос-Анджелесе. Бывший агент 007 передвигался с ходунком в сопровождении медсестры, выглядев хрупким.

Джордж Лейзенби и Дайана Ригг
Фото: commons.wikimedia.org/ by ETH-Bibliothek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джордж Лейзенби и Дайана Ригг

Его экс-супруга, теннисистка Пэм Шрайвер, опубликовала откровенную колонку в The Telegraph. Она подтвердила, что австралийский актёр страдает деменцией.

"Джордж болен, но остаётся собой. Просто в более мягкой версии — и это главное", — написала Шрайвер.

Их брак, заключённый в 2002 году, завершился сложным разводом в 2011-м. "Не стану притворяться, что это было легко. Два года мы не общались", — призналась чемпионка Уимблдона. Перелом наступил в январе, когда Лейзенби чудом избежал гибели при лесном пожаре.

"Тогда я осознала, как он важен для меня", — объяснила Шрайвер. Сейчас пара восстановила общение, проводя время в спокойных прогулках и беседах о детях и бытовых вопросах. По словам Пэм, кратковременная память актёра ослабла, но воспоминания юности ярки.

Лейзенби сыграл Бонда в 1969 году в ленте "На секретной службе Её Величества". Он отказался от контракта на семь фильмов, позже пояснив: "Я делал, что мог". После него роль перешла к Роджеру Муру. Создатели франшизы продолжают поиски нового исполнителя.

Уточнения

Джо́рдж Ро́берт Лэ́зенби (англ. George Lazenby, родился 5 сентября 1939, Голберн, Австралия) — австралийский актёр. Наиболее известная роль — Джеймс Бонд в 6-й серии бондианы «На секретной службе Её Величества».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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