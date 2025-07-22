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Момоа в стороне: сын завоевал роль в Дюне 3 без помощи отца

Момоа в тени: сын покорил Дюну 3 без единой подсказки отца
1:12
Кино » Зарубежное кино

Джейсон Момоа в интервью изданию Extra сделал важное заявление о карьере сына. Он подтвердил, что не помогал Накоа-Вульфу Момоа попасть в актёрский состав третьей "Дюны".

Джейсон Момоа
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джейсон Момоа

По словам актёра, его сын добился роли полностью самостоятельно. Для Накоа-Вульфа это станет дебютом в кино.

"Он решил пробиться в фильм сам, и пока у него это успешно получается", — отметил Момоа.

Отец считает, что такой подход пойдёт сыну на пользу. "Его ждёт суровое столкновение с реальностью. Это его первая работа. Думаю, всё будет хорошо", — добавил Джейсон Момоа. Он подчеркнул: "Я не хочу ему помогать, он сделал всё самостоятельно".

Накоа-Вульфу предстоит сыграть Лето II Атрейдеса. Айда Брук исполнит роль его сестры Ганимы. Эти персонажи — дети Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея), чья история продолжится в третьей части.

Фильм основан на романе Фрэнка Герберта "Дюна Мессия". Ожидается, что в ленте также появится Роберт Паттинсон в роли злодея Сайтейла.

Уточнения

Джо́зеф Дже́йсон Намаке́аха Момо́а (англ. Joseph Jason Namakaeha Momoa; род. 1 августа 1979, Гонолулу, Гавайи) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения.

«Дю́на: Часть третья» (англ. Dune: Part Three) — запланированный научно-фантастический фильм режиссёра Дени Вильнёва, который станет третьим фильмом кинофраншизы. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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