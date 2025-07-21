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Из комедии в драму: четвёртый сезон Белого лотоса готовит нам шокирующие трагедии

Новый сезон сериала Белый лотос: радикальные изменения и больше смертей
1:34
Кино

Популярный сериал HBO Max "Белый лотос", премьера которого состоялась в 2021 году, обещает стать совершенно другим в своем четвёртом сезоне.

Водяные лилии
Фото: pixabay.com by kangbch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водяные лилии

Каждый сезон сериала отличался своим уникальным составом персонажей, которые превращали идиллический отпуск в хаос, балансируя между реальными проблемами обычных людей и причудливыми трудностями богатых отдыхающих. Однако четвертый сезон, судя по всему, принесет гораздо больше трагедий и мрачных моментов.

Сериал начал свое существование как комедийная драма, однако третий сезон резко повернул в сторону трагедии. Если первый сезон закончился смертью Арманда, произошедшей случайно и сохранившей долю юмора, второй сезон принес смерть Тани МакКуэйд, ставшую мемом благодаря своей абсурдности.

Однако третий сезон показал резкое изменение тона. Рику и Челси пришлось столкнуться с настоящей трагедией, когда они были убиты после убийства Джима Холлингера, отца Рика. Это событие превратило финал третьего сезона в настоящую шекспировскую драму.

Четвёртый сезон "Белого лотоса" обещает быть самым мрачным и насыщенным событиями. С увеличением числа смертей и усложнением мотиваций героев, зрителям предстоит пережить новые эмоциональные потрясения. Как далеко зайдет сериал в своем стремлении удивлять и шокировать аудиторию — покажет время.

Уточнения

Белый лотос американский телесериал 2021 года.

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Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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