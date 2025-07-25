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Заразился через поцелуй со Старшенбаум: Гоша Куценко поделился курьёзной историей со съёмок

Как поцелуй с Ириной Старшенбаум обернулся ковидом для Гоши Куценко?
1:14
Кино

Несмотря на плотный график, который мог бы вызвать зависть у многих коллег, и загруженность, расписанную на недели вперёд, известный и любимый многими артист Гоша Куценко нашёл возможность посетить шоу Павла Воли.

Гоша Куценко
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гоша Куценко

В рамках беседы с ведущим актёр поделился своими впечатлениями от работы с партнёршами по съёмочной площадке. Особое место в его рассказе заняла Марина Доможирова, с которой ему довелось играть влюблённых в сериале "Скорая помощь". Куценко отметил, что поцелуи с ней были "в одно удовольствие".

Не обошел стороной Гоша и поцелуй с Анной Михалковой, восхитивший его своей нежностью.

"Анька — лучшая. Самый нежный поцелуй от Ани", — признался актёр.

Также Гоша Куценко вспомнил свой опыт съёмок с Ириной Старшенбаум. Он описал её поведение в любовной сцене как "целомудренное". Как выяснилось позже, у такого подхода Ирины была вполне объяснимая причина.

"Тогда как раз "разгонялся" ковид, и она ещё не понимала, больна она или нет. Поэтому она меня аккуратно поцеловала — и в итоге заразила", — рассказал Гоша Куценко.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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