Заразился через поцелуй со Старшенбаум: Гоша Куценко поделился курьёзной историей со съёмок

Несмотря на плотный график, который мог бы вызвать зависть у многих коллег, и загруженность, расписанную на недели вперёд, известный и любимый многими артист Гоша Куценко нашёл возможность посетить шоу Павла Воли.
В рамках беседы с ведущим актёр поделился своими впечатлениями от работы с партнёршами по съёмочной площадке. Особое место в его рассказе заняла Марина Доможирова, с которой ему довелось играть влюблённых в сериале "Скорая помощь". Куценко отметил, что поцелуи с ней были "в одно удовольствие".
Не обошел стороной Гоша и поцелуй с Анной Михалковой, восхитивший его своей нежностью.
"Анька — лучшая. Самый нежный поцелуй от Ани", — признался актёр.
Также Гоша Куценко вспомнил свой опыт съёмок с Ириной Старшенбаум. Он описал её поведение в любовной сцене как "целомудренное". Как выяснилось позже, у такого подхода Ирины была вполне объяснимая причина.
"Тогда как раз "разгонялся" ковид, и она ещё не понимала, больна она или нет. Поэтому она меня аккуратно поцеловала — и в итоге заразила", — рассказал Гоша Куценко.
Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).
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