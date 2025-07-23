Майкл Бэй врезается в гейминг: готовится фильм по самой бессмысленной игре

Майкл Бэй снимет фильм по игре Out Run — в главной роли Сидни Суини

Когда стало известно, что готовится фильм по мотивам игры "Out Run", реакция многих фанатов колебалась между нервным хихиканьем и полной потерей веры в человечество.

Фото: commons.wikimedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль Ferrari Testarossa

Само название говорит о духе хаоса, а если вспомнить, как тяжело даются экранизации даже сложных игровых сюжетов — становится понятно, что адаптация простой аркады, в которой герой буквально выбегает из игры, — это риск уровня "взорвать ядерный реактор ради попкорна".

Майкл Бэй — мастер спецэффектов, взрывов и нарочитой бессмысленности. Его послужной список ("Скала", "Трансформеры") внушает одновременно трепет и опасения. Теперь представьте его во главе проекта о бегущем герое, идущем сквозь автомобили, как Марио под Red Bull.

А если добавить к этому Сидни Суини, любимицу публики из "Эйфории" и "Белого лотоса", — становится ясно: студия делает ставку на зрелищность, глянец и узнаваемые лица. И логика тут не при чём.

Оригинальная игра — это аркадное безумие. Ни предыстории, ни мотивации, ни диалогов. Поэтому сценаристы окажутся в ловушке: либо добавлять "драму ради драмы", либо превратить всё в самоироничный экшен на колесах. Учитывая примеры "Жажды скорости" и "Гран Туризмо", тревога вполне оправданна. Оба фильма оказались красивыми, но пустыми.

Автор оригинальной статьи на Top Gear признаёт, что ждет фильм с пугающим азартом. Причины? Во-первых, надежда на то, что это будет "настолько плохо, что даже хорошо". Во-вторых — Ferrari Testarossa на экране. Красная, блестящая, ревущая. Даже если сценарий будет страдать, как подвеска спорткара на гравийной трассе — зрелище всё равно обещает быть запоминающимся.

Сериалы вроде "Последний из нас" и "Потрясение" показали, что экранизации игр могут быть глубокими, эмоциональными и успешными. Но у них была важная вещь — сюжетная основа. В случае "Выбежал из игры" всё держится на харизме постановщика, зрелищности и вере в то, что иногда кино должно быть просто громким, быстрым и дерзким.

Фильм может стать катастрофой. Он может быть нелепым, шумным, бессмысленным. И всё же — мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как Сидни Суини бросается под Lamborghini в ультра-HD, а Майкл Бэй взрывает за ней всё, что движется.

Иногда ожидание провала доставляет не меньше радости, чем надежда на успех. И этот фильм — как раз такой случай.

Уточнения

Out Run (яп. アウトラン Ауто Ран), также известная как OutRun и Outrun — автосимулятор 1986 года, разработанный Ю Судзуки и Sega AM2 изначально для рынка видеоаркад. Впоследствии игра была портирована на многие другие популярные платформы.



Си́дни Бе́рнис Суи́ни (англ. Sydney Bernice Sweeney; род. 12 сентября 1997) — американская актриса.



Ferrari Testarossa — среднемоторный спортивный автомобиль компании Ferrari. Выпускался с 1984 года, заменив на конвейере Ferrari Berlinetta Boxer.

