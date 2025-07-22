Не хочу участвовать: Чадов раскрыл причину трёхлетнего простоя в кино

Актёр Андрей Чадов заявил о сознательном трёхлетнем перерыве в кинематографе.
Как пишет mk.ru, несмотря на постоянные предложения, Чадов отказывается от участия в проектах, которые считает посредственными.
Свои творческие амбиции артист реализует в театре. Чадов подчёркивает, что не гонится за конкретными ролями, уверенный: "Роль сама приходит в нужный момент".
При этом актёр с теплом отзывается о поддержке поклонников, которые дарят ему подарки. Особенно запомнились Чадову съедобные презенты с Дальнего Востока: мёд, варенье и шоколад, которые пришлось везти с гастролей.
Андрей Чадов — старший брат актёра Алексея Чадова. Известность к актёру после сериала "Курсанты" и фильма "Русское". В 2006 году был номинирован в категории "Лучшая мужская роль" на премию "Ника" за картину "Живой", где они сыграли в паре с братом.
Андре́й Алекса́ндрович Ча́дов (род. 22 мая 1980, Солнцево, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Старший брат актёра Алексея Чадова.
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