Не хочу участвовать: Чадов раскрыл причину трёхлетнего простоя в кино

Андрей Чадов три года отказывается от съёмок в посредственных проектах

Актёр Андрей Чадов заявил о сознательном трёхлетнем перерыве в кинематографе.

Фото: commons.wikimedia.org by Кадрия Крик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Чадов

Как пишет mk.ru, несмотря на постоянные предложения, Чадов отказывается от участия в проектах, которые считает посредственными.

Свои творческие амбиции артист реализует в театре. Чадов подчёркивает, что не гонится за конкретными ролями, уверенный: "Роль сама приходит в нужный момент".

При этом актёр с теплом отзывается о поддержке поклонников, которые дарят ему подарки. Особенно запомнились Чадову съедобные презенты с Дальнего Востока: мёд, варенье и шоколад, которые пришлось везти с гастролей.

Андрей Чадов — старший брат актёра Алексея Чадова. Известность к актёру после сериала "Курсанты" и фильма "Русское". В 2006 году был номинирован в категории "Лучшая мужская роль" на премию "Ника" за картину "Живой", где они сыграли в паре с братом.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Ча́дов (род. 22 мая 1980, Солнцево, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Старший брат актёра Алексея Чадова.

