Я с ней из-за денег: звезда Физрука раскрыл тайну отношений с избранницей

Актёр Даниил Вахрушев, звезда сериала "Физрук", наконец представил публике свою возлюбленную, которую называет женой.
В совместном интервью "Атмосфере" он раскрыл, что его избранницу зовут Елизавета Ефремова, она бывшая баскетболистка, а ныне продюсер и редактор на федеральном канале.
Самым откровенным моментом беседы стало обсуждение финансов. Вахрушев заявил, что полностью доверяет супруге распоряжение бюджетом.
"Я все свои деньги жене отдаю. А там уже как она решит", — признался артист, приведя пример: жена не разрешила ему порыбачить, и он отказался от идеи.
Ефремова пояснила этот случай прагматично: у них не было снаряжения, а искать и покупать его — лишние траты времени и денег. Вахрушев с юмором добавил, что, будь деньги у него, он мог бы потратить целое состояние на спонтанную покупку удочек.
"Отчасти я с ней из-за денег, знаю, что она сможет их сохранить", — заключил актёр.
Пара также рассказала о гармоничных отношениях, умении решать споры и ежедневно удивлять друг друга.
«Физрук» — российский комедийный телесериал, сюжетная линия которого строится вокруг выходца из криминальных кругов, попавшего в школу, его старых знакомых, новых коллег-учителей и учеников.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.