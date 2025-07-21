Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Human Rights Watch раскрыла факты массовых пыток мигрантов в США
Европу заставят финансировать поставки американского оружия Украине
Легитимность Зеленского под вопросом: реакция западных СМИ
Увлажнение и защита кожи летом: советы по выбору легких средств для ухода
Прохор Шаляпин отреагировал на отказ Любови Успенской флиртовать из-за возраста
Слизни поедают останки сородичей и наносят дополнительный вред посадкам
Как правильно познакомить кошку с собакой: советы для первой встречи
Диетологи: кожа лосося содержит омега-3 и витамин D — её можно есть
Молоко, сыр и бананы можно замораживать, чтобы продлить срок их хранения

Я с ней из-за денег: звезда Физрука раскрыл тайну отношений с избранницей

Вахрушев раскрыл личность жены и признался в полном доверии ей в финансовых вопросах
1:11
Кино » Российское кино

Актёр Даниил Вахрушев, звезда сериала "Физрук", наконец представил публике свою возлюбленную, которую называет женой.

Влюблённые
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюблённые

В совместном интервью "Атмосфере" он раскрыл, что его избранницу зовут Елизавета Ефремова, она бывшая баскетболистка, а ныне продюсер и редактор на федеральном канале.

Самым откровенным моментом беседы стало обсуждение финансов. Вахрушев заявил, что полностью доверяет супруге распоряжение бюджетом.

"Я все свои деньги жене отдаю. А там уже как она решит", — признался артист, приведя пример: жена не разрешила ему порыбачить, и он отказался от идеи.

Ефремова пояснила этот случай прагматично: у них не было снаряжения, а искать и покупать его — лишние траты времени и денег. Вахрушев с юмором добавил, что, будь деньги у него, он мог бы потратить целое состояние на спонтанную покупку удочек.

"Отчасти я с ней из-за денег, знаю, что она сможет их сохранить", — заключил актёр.

Пара также рассказала о гармоничных отношениях, умении решать споры и ежедневно удивлять друг друга. 

Уточнения

«Физрук» — российский комедийный телесериал, сюжетная линия которого строится вокруг выходца из криминальных кругов, попавшего в школу, его старых знакомых, новых коллег-учителей и учеников.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Последние материалы
Молоко и масло для снятия макияжа: натуральные альтернативы косметическим средствам
Исследования показали влияние паразитов от кошек на психику человека
Вахрушев раскрыл личность жены и признался в полном доверии ей в финансовых вопросах
Аномальная погода поднимает цены на еду в мире — результаты исследований
Для подкормки растений рекомендуют использовать золу от дров и ботвы
Минтруд предложил повысить МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей
Светодиоды в фарах — вне закона: ГИБДД официально разъяснила запрет
Рецепт шарлотки с яблоками и орехами — пошаговая инструкция приготовления
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Учёные из Австралии и Японии назвали оптимальную длительность физической активности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.