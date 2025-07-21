Я с ней из-за денег: звезда Физрука раскрыл тайну отношений с избранницей

Вахрушев раскрыл личность жены и признался в полном доверии ей в финансовых вопросах

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Актёр Даниил Вахрушев, звезда сериала "Физрук", наконец представил публике свою возлюбленную, которую называет женой.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

В совместном интервью "Атмосфере" он раскрыл, что его избранницу зовут Елизавета Ефремова, она бывшая баскетболистка, а ныне продюсер и редактор на федеральном канале.

Самым откровенным моментом беседы стало обсуждение финансов. Вахрушев заявил, что полностью доверяет супруге распоряжение бюджетом.

"Я все свои деньги жене отдаю. А там уже как она решит", — признался артист, приведя пример: жена не разрешила ему порыбачить, и он отказался от идеи.

Ефремова пояснила этот случай прагматично: у них не было снаряжения, а искать и покупать его — лишние траты времени и денег. Вахрушев с юмором добавил, что, будь деньги у него, он мог бы потратить целое состояние на спонтанную покупку удочек.

"Отчасти я с ней из-за денег, знаю, что она сможет их сохранить", — заключил актёр.

Пара также рассказала о гармоничных отношениях, умении решать споры и ежедневно удивлять друг друга.

Уточнения

«Физрук» — российский комедийный телесериал, сюжетная линия которого строится вокруг выходца из криминальных кругов, попавшего в школу, его старых знакомых, новых коллег-учителей и учеников.

