Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Ананских назвал популизмом угрозы США наказывать покупателей нефти из РФ
Кератиновое выпрямление и Olaplex признаны вредными для наращённых волос
Чистка крана от налёта натуральными средствами — уксус, сода, лимон
Спираль безумия: почему Бритни Спирс повторяет трагический путь своей бабушки?
Рецепт оладий из кабачков с добавлением салями и сыра
Переопыление и степень зрелости томатов влияют на качество семян
Ши-тцу, чихуахуа и такса признаны одними из самых преданных собак
Регулярные короткие тренировки делают походку легче и укрепляют мышцы
Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад

Секретная сцена в Супермене: почему её едва не вырезали

Режиссёр Джеймс Ганн объяснил, почему оставил спорный эпизод в Супермене
0:50
Кино » Зарубежное кино

Режиссёр Джеймс Ганн в интервью Rolling Stone признался, что ключевой эпизод в новом "Супермене" едва не вырезали. Речь о сцене, где герой во время боя спасает белку.

Джеймс Ганн
Фото: flickr by Erik Drost, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джеймс Ганн

Ганн пояснил, что фрагмент не понравился части зрителей на тестовых показах. "Некоторые не поняли: "Зачем он спасает белку?"", — процитировал режиссёр реакцию аудитории.

Несмотря на критику, Ганн принял решение сохранить спорный момент в финальной версии картины. Он считал его важным для своего видения персонажа.

"Я даже подумывал вырезать сцену, но решил, что она должна попасть в фильм", — подчеркнул режиссер.

Новый "Супермен" уже вышел в мировой прокат, включая российские кинотеатры. Картина собрала огромное количество положительных отзывов.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Ганн-мла́дший (англ. James Francis Gunn Jr.; род. 5 августа 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, романист и музыкант. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад
Непризнание и обиды: что стоит за враждой Шаляпина и Киркорова
ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область
Как защититься от удара молнии в автомобиле: важные рекомендации для водителей
Газетные заголовки vs. официальные данные: что известно о бактериях у турецкого побережья
Профессор Ван Цзя назвал овощи, снижающие риск деменции
Непредсказуемое наступление: ВС РФ широким фронтом выходят на госграницу в ДНР
Метод Гайдая: как режиссёр добивался куража от Натальи Варлей
Простые домашние средства для чистки унитаза и удаления плесени
Модные фасоны слитных купальников летом 2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.