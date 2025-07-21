Секретная сцена в Супермене: почему её едва не вырезали

Режиссёр Джеймс Ганн объяснил, почему оставил спорный эпизод в Супермене

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Режиссёр Джеймс Ганн в интервью Rolling Stone признался, что ключевой эпизод в новом "Супермене" едва не вырезали. Речь о сцене, где герой во время боя спасает белку.

Фото: flickr by Erik Drost, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джеймс Ганн

Ганн пояснил, что фрагмент не понравился части зрителей на тестовых показах. "Некоторые не поняли: "Зачем он спасает белку?"", — процитировал режиссёр реакцию аудитории.

Несмотря на критику, Ганн принял решение сохранить спорный момент в финальной версии картины. Он считал его важным для своего видения персонажа.

"Я даже подумывал вырезать сцену, но решил, что она должна попасть в фильм", — подчеркнул режиссер.

Новый "Супермен" уже вышел в мировой прокат, включая российские кинотеатры. Картина собрала огромное количество положительных отзывов.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Ганн-мла́дший (англ. James Francis Gunn Jr.; род. 5 августа 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, романист и музыкант.

