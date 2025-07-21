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Он среди вас!: Билли Айлиш раскрыла сенсационный 3D-проект с Кэмероном прямо со сцены

Билли Айлиш анонсировала секретный 3D-проект с Джеймсом Кэмероном на концерте в Манчестере
1:00
Кино » Зарубежное кино

Во время концерта в Манчестере Билли Айлиш сделала неожиданное заявление.

Джеймс Кэмерон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеймс Кэмерон

Она сообщила публике о работе над секретным проектом с легендарным режиссёром Джеймсом Кэмероном ("Титаник", "Аватар").

"Я не могу рассказать много, но работаю над чем-то очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D", — сказала певица.

Она пояснила обилие камер в зале, отметив, что четыре манчестерских шоу станут частью этого проекта. Айлиш даже пошутила про один наряд на все дни.

Интригуя, артистка намекнула, что сам Кэмерон мог находиться в зале: "Он где-то здесь, среди вас". Детали коллаборации держатся в секрете.

Фанаты предположили, что речь идёт о концертном фильме. Неясно, будет ли в проекте задействован брат и соавтор певицы Финнеас.

Айлиш сейчас гастролирует в поддержку альбома "Hit Me Hard and Soft".

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
 

Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская певица и автор-исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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