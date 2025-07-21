Он среди вас!: Билли Айлиш раскрыла сенсационный 3D-проект с Кэмероном прямо со сцены

Во время концерта в Манчестере Билли Айлиш сделала неожиданное заявление.
Она сообщила публике о работе над секретным проектом с легендарным режиссёром Джеймсом Кэмероном ("Титаник", "Аватар").
"Я не могу рассказать много, но работаю над чем-то очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D", — сказала певица.
Она пояснила обилие камер в зале, отметив, что четыре манчестерских шоу станут частью этого проекта. Айлиш даже пошутила про один наряд на все дни.
Интригуя, артистка намекнула, что сам Кэмерон мог находиться в зале: "Он где-то здесь, среди вас". Детали коллаборации держатся в секрете.
Фанаты предположили, что речь идёт о концертном фильме. Неясно, будет ли в проекте задействован брат и соавтор певицы Финнеас.
Айлиш сейчас гастролирует в поддержку альбома "Hit Me Hard and Soft".
Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская певица и автор-исполнитель.
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