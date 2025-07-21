Не верила в успех: Ума Турман раскрыла правду о съёмках в Криминальном чтиве

Ума Турман: почему она не верила в успех Криминального чтива

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Ума Турман изначально не предполагала, что "Криминальное чтиво" станет для неё столь значимым. Об этом актриса рассказала в беседе с The Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ума Турман

Турман призналась, что, несмотря на уникальность сценария Квентина Тарантино, воспринимала проект как относительно небольшой.

"Я знала, что это нечто особенное… но это был небольшой фильм", — сказала она.

В 24 года актриса сыграла Мию Уоллес — жену криминального авторитета (Винг Реймс). К моменту триумфа картины в Каннах ("Золотая пальмовая ветвь") за её плечами уже было 10 лет в профессии.

Роль принесла Турман номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана. Её героиня с короткой стрижкой, в однотонной одежде и с сигаретой создала культовый образ эпохи.

Интересно, что изначально Miramax рассматривал на эту роль ряд голливудских звёзд, включая Мишель Пфайффер.

Уточнения

У́ма Кару́на Ту́рман (англ. Uma Karuna Thurman; род. 29 апреля 1970, Бостон, США) — американская актриса и бывшая модель.





«Кримина́льное чти́во» (англ. Pulp Fiction — «Бульварное чтиво») — культовый кинофильм режиссёра Квентина Тарантино.

