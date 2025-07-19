Скандальная репутация Германовой: правда о её резкости и дипломе психолога

Евдокия Германова признана одной из самых принципиальных и прямолинейных актрис. За годы карьеры за ней закрепился образ "неудобной" в работе.
В беседе с WomanHit артистка ответила на вопросы о своей репутации. Германова не скрывает: да, она бывает резкой. Однако её эмоции никогда не возникают на пустом месте.
"Достаётся" не всем и всегда по делу. Актриса готова открыто высказаться бездарному или подлому человеку. "Метафорично говоря, расцарапать всю его прекрасную оболочку", — пояснила она.
Германова не мирится, когда время талантливых людей тратят впустую. Если непрофессионал игнорирует вежливые замечания, она сначала терпит, а потом действует резко, без предупреждений.
"Но я понимаю, что нельзя так убивать человека, ведь я дипломированный психолог", — добавила актриса.
Помимо актёрского, у неё есть психологическое образование.
Евдоки́я Алексе́евна Ге́рманова (род. 8 ноября 1959, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог. Заслуженная артистка России (1995).
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