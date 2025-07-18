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Европейские и корейские сюжеты под российским соусом — вот где скрыта золотая жила

Продюсер Пётр Ануров заявил о рисках ремейков успешных фильмов
1:02
Кино » Российское кино

Создание ремейков сверхуспешных фильмов является крайне рискованной затеей с точки зрения прокатных перспектив. Такое мнение в интервью ТАСС высказал известный продюсер Пётр Ануров.

Съёмки
Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съёмки

Он подчеркнул, что перезапуск известных кинолент тридцати- или сорокалетней давности представляет малый интерес с продюсерской позиции. Ануров объяснил это как творческой неоригинальностью, так и потенциально негативной реакцией зрителей.

"Я никого не осуждаю… но делать ремейк суперуспешного фильма — это большой риск, и не все зрители к этому относятся положительно", — заявил продюсер.

Ануров допустил исключение для адаптаций успешных европейских или южнокорейских картин под российские реалии. Он привёл в пример опыт Голливуда, где такие локализованные версии порой превосходят по успешности оригиналы. Этот путь продюсер считает более перспективным, чем прямое копирование старых отечественных хитов.

Уточнения

Пётр Вячеславович Ануров (13 ноября 1978, Москва) — российский кино- и телепродюсер. Член Гильдии Продюсеров и Союза Кинематографистов Российской Федерации. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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