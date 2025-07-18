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Легенда возвращается? Шэрон Стоун снова в роли Трамелл! Стало известно о перезапуске Основного инстинкта

Amazon перезапустит Основной инстинкт с возможным возвращением Шэрон Стоун
1:12
Кино » Зарубежное кино

Amazon MGM Studios приступила к перезапуску легендарного эротического триллера "Основной инстинкт" Пола Верховена. Права на проект принадлежат подразделению United Artists.

Шэрон Стоун
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шэрон Стоун

Сценаристом новой версии станет Джо Эстерхаз, автор нашумевшего оригинала 1992 года. По данным The Wrap, его контракт составил 4 млн долларов. Продюсировать фильм будут Скотт Стубер и Нисбитт вместе с Баумгартером и Гриффином.

Главная интрига — возможное возвращение Шэрон Стоун. Актриса может вновь сыграть роковую писательницу Кэтрин Трамелл, принёсшую ей мировую славу. Работа над проектом началась, дата релиза не объявлена.

Напомним, оригинальный фильм, где детектив (Майкл Дуглас) расследует убийство и втягивается в страстную связь с главной подозреваемой Трамелл, триумфально открыл Каннский фестиваль-1992.

В 2021 году вышла реставрированная режиссёрская версия "Основного инстинкта" с ранее вырезанными сценами. Обновление курировал лично Пол Верховен.

Уточнения

Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер и бывшая модель. 

«Основно́й инсти́нкт» (англ  Basic Instinct) — эротический триллер 1992 года, поставленный режиссёром Полом Верховеном.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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