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Почему возвращение Софи Тёрнер и Кита Харингтона на экран вызывает неоднозначную реакцию

Софи Тёрнер: играть любовников с Китом Харингтоном было действительно странно
1:42
Кино

Софи Тернер призналась, что играть любовников с братом по сериалу "Игра престолов" Китом Харрингтоном было "очень странно для всех".

Актриса Софи Тёрнер
Фото: ВК-аккаунт Софи Тёрнер by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Софи Тёрнер

Софи Тернер и Кит Харрингтон вновь объединились на экране впервые после завершения сериала "Игра престолов". Новый готический фильм "Ужасающий" (The Dreadful), в котором актёры играют романтические роли, вызвал удивление даже среди самих актёров. Ведь Тернер и Харрингтон играли сестру Сансу Старк и брата Джона Сноу на протяжении восьми сезонов популярного шоу HBO.

"Сначала я снялась в фильме прошлого года, которым очень горжусь, вместе со своим старым другом Китом Харрингтоном, сыгравшим моего брата в "Игре престолов", — сказала Тёрнер в интервью журналу Vogue, опубликованному 16 июля 2025 года.

Хоть это и необычно, но именно Софи стоит поблагодарить Харрингтона за участие в новом проекте.

"Они пытались подобрать кого-то на эту роль, и я сказала: "Вы не можете обойтись без Кита".

"Поскольку события фильма происходят примерно в эпоху войны Алой и Белой розы, возможно, мы снова будем бродить вокруг скал в мантиях", — пояснила актриса.

Их совместная работа была объявлена в феврале 2024 года, и Тернер поделилась радостью в своем посте с соцсетях.

Во время недавнего появления на подкасте Dish звезда фильма Joan заявила, что сериал "Игра престолов" оказал огромное влияние на всю её жизнь, включая бизнес-решения и поведение на съемочной площадке.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса. Наибольшую популярность и признание критиков ей принесла дебютная роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в телесериале в жанре фэнтези «Игра престолов» (2011—2019) от HBO. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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