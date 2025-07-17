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После Хоббита: Питер Джексон готовит три новых фильма – один из них о Голлуме

Питер Джексон готовит сразу три новых сценария спустя 10 лет после Хоббита
1:41
Кино

Через десять лет после трилогии "Хоббит": режиссер Питера Джексон работает над тремя разными сценариями фильмов.

Скрин кандра фильма "Властелин колец"
Фото: youtube by Иванова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скрин кандра фильма "Властелин колец"

Режиссер знаменитой кинотрилогии "Властелин колец", Питер Джексон, недавно подтвердил, что несмотря на значительное количество проделанной работы, он продолжает активно заниматься киноиндустрией. Спустя десятилетие после завершения съемок трилогии "Хоббит", Джексон сообщил, что одновременно пишет три различных сценария.

"Мы производим и продолжаем писать сценарий фильма 'Охота за Голлумом', режиссёром которого станет Энди Серкис", — объяснил Джексон.

После успеха трехсерийного сериала "Битлз: Возвращение", Джексон выразил желание продолжить работу в жанре документалистики.

Джексон сотрудничает с биотехнологической компанией Colossal Biosciences, занимающейся воскрешением исчезнувших видов животных. Его особенно интересует возможность вернуть гигантского моа.

Фильм "Охота за Голлумом" запланирован к выходу 17 декабря 2027 года и обещает рассказать дополнительную историю персонажа, оставшуюся вне рамок оригинальной трилогии. Ранее Джексон намекал, что сюжет сосредоточится на событиях, оставшихся за кадром предыдущих картин.

Кроме того, анонсирована четырехсерийная биография группы "Битлз", премьера которой состоится в 2028 году. Главные роли исполнят Пол Мескал (Пол Маккартни), Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Барри Кеган (Ринго Старр) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).

Уточнения

«Хо́ббит или Туда́ и обра́тно» (англ. The Hobbit, or There and Back Again) — повесть английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Впервые опубликована в 1937 году издательством George Allen & Unwin, став со временем классикой детской литературы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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