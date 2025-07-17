Создатели Фантастической четвёрки исключили сцену с Малковичем: причины раскрыты

Джон Малкович не вошёл в окончательный монтаж грядущего фильма Marvel "Фантастическая четвёрка: Первые шаги".
По данным Variety, его персонаж — злодей Иван Крагофф (Красный Призрак) — вырезан из картины.
Сцены с актёром присутствовали в начальной части ленты. Они раскрывали ранние годы героев, включая их противостояние с Красным Призраком и его командой суперобезьян. Краткий кадр с Малковичем даже мелькнул в первом тизер-трейлере.
Создатели картины приняли решение об исключении роли. Причиной стала перенасыщенность сюжета множеством линий и звёздных персонажей. В их числе — Редак Ричардс (Педро Паскаль), Существо (Эбон Мосс-Бахрах) и Серебряный Сёрфер (Джулия Гарнер).
Режиссёр Мэтт Шэкман выразил сожаление.
"Это было тяжёлое решение. Джон — один из моих любимых людей и главных источников вдохновения", — пояснил он.
Джон Гэ́вин Ма́лкович (англ. John Gavin Malkovich; род. 9 декабря 1953) — американский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, кинопродюсер.
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