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Создатели Фантастической четвёрки исключили сцену с Малковичем: причины раскрыты

Джон Малкович исключён из финальной версии Фантастической четвёрки
1:02
Кино » Зарубежное кино

Джон Малкович не вошёл в окончательный монтаж грядущего фильма Marvel "Фантастическая четвёрка: Первые шаги".

Джон Малькович
Фото: commons.wikimedia.org/ by Elena Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Джон Малькович

По данным Variety, его персонаж — злодей Иван Крагофф (Красный Призрак) — вырезан из картины.

Сцены с актёром присутствовали в начальной части ленты. Они раскрывали ранние годы героев, включая их противостояние с Красным Призраком и его командой суперобезьян. Краткий кадр с Малковичем даже мелькнул в первом тизер-трейлере.

Создатели картины приняли решение об исключении роли. Причиной стала перенасыщенность сюжета множеством линий и звёздных персонажей. В их числе — Редак Ричардс (Педро Паскаль), Существо (Эбон Мосс-Бахрах) и Серебряный Сёрфер (Джулия Гарнер).

Режиссёр Мэтт Шэкман выразил сожаление.

"Это было тяжёлое решение. Джон — один из моих любимых людей и главных источников вдохновения", — пояснил он.

Уточнения

Джон Гэ́вин Ма́лкович (англ. John Gavin Malkovich; род. 9 декабря 1953) — американский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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