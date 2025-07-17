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Хокинс в огне: что ждёт фанатов Очень странных дел в финальном сезоне сериала

Финальный сезон сериала Очень странные дела выходит на экраны
1:55
Кино

Новый трейлер пятого сезона '"Очень странных дел" погружает в мир хаоса Хокинса, где герои сражаются с последствиями действий Венны и демодогами.

Очень странные дела
Фото: commons.wikimedia.org by Tdorante10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Очень странные дела

Первый трейлер пятого сезона шоу Netflix показывает, что Хокинсу придется столкнуться с последствиями действий Венны (Джейми Кэмпбелла Бауэра), открывшего разрывы между мирами. Город находится под военным карантином, солдаты пытаются сдерживать влияние Верхнего Мира контролируемыми пожарами. Однако демогоргон и демодоги продолжают бродить по улицам города, показывая, что усилия военных пока неэффективны.

Элли (Милли Бобби Браун) снова скрывается от властей, пытаясь одновременно помогать своим друзьям в борьбе против Венны. Сам Венн тоже появляется в трейлере, контролируя стену огня в финальной сцене.

Кроме того, в трейлере показаны моменты, отражающие весь путь героев: грустная сцена Дастина Хендерсона (Гейтен Матараццо), стоящего перед оскверненной могилой своего героя Эдди Мансона (Джозеф Куинн); Макс Мэйфилд (Сэйди Синк) остается в коме после нападения Венны, хотя зрители надеются, что она скоро проснется.

Каждый герой играет свою роль в последней битве: Джойс Байерс (Уинона Райдер) вооружилась топором, Элли вновь погружается в воду, чтобы использовать свои психические способности, полицейский Джим Хоппер (Дэвид Харбор) бросает две гранаты. Трейлер также представляет первый взгляд на доктора Кей (Линду Гамильтон), героиню фильма "Терминатор", держащую пистолет вместе с группой солдат.

Первые четыре эпизода пятого сезона "Очень странных дел" выйдут на Netflix 26 ноября, три дополнительные серии будут выпущены на Рождество, а финал выйдет в новогоднюю ночь.

Уточнения

«О́чень стра́нные дела́» (англ. Stranger Things) — американский научно-фантастический драматический сериал с элементами ужасов, созданный братьями Даффер для стриминг-сервиса Netflix. Дафферы выступают шоураннерами, а также исполнительными продюсерами сериала вместе с Шоном Леви и Дэном Коэном.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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