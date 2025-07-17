Сенсация Канн: российские актёры наравне со звездой Гарри Поттера в громкой антиутопии! Что известно о фильме?

18 сентября в кинотеатрах России состоится премьера антиутопии "Альтер" финского режиссёра Тимо Вуоренсолы ("Железное небо"). Фильм дебютировал на Каннском фестивале в мае 2024 года.
Главную роль исполнил Том Фелтон (Драко Малфой). В проекте также задействованы звезды: Эгги Кукавка ("Ведьмак"), Ричард Брейк ("Игра престолов") и российские актёры — Елизавета Бугулова ("Последний богатырь"), дебютант Алексей Филимонов и голливудский ветеран Игорь Жижикин ("Индиана Джонс").
Бюджет ленты составил 15 млн долларов (продюсеры: Art Galaxy, Well Go USA).
Действие разворачивается в альтернативном мире, где правят генетически модифицированные люди. Двое изгоев — Леон (Фелтон) и Хлоя (Бугулова) — бросают вызов системе. Гениальный изобретатель-инвалид Леон создает мощный экзоскелет, ставший оружием возмездия против угнетателей.
То́мас Э́ндрю Фе́лтон (англ. Thomas Andrew Felton, род. 22 сентября 1987, Эпсом, Суррей, Великобритания) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист.
И́горь Вита́льевич Жижи́кин (англ. Igor Jijikine; род. 8 октября 1965, Москва) — российский и американский актёр, продюсер, артист цирка (воздушный гимнаст).
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