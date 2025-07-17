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Сенсация Канн: российские актёры наравне со звездой Гарри Поттера в громкой антиутопии! Что известно о фильме?

Том Фелтон и российские актёры сыграли в антиутопии Альтер для мирового проката
1:03
Кино » Зарубежное кино

18 сентября в кинотеатрах России состоится премьера антиутопии "Альтер" финского режиссёра Тимо Вуоренсолы ("Железное небо"). Фильм дебютировал на Каннском фестивале в мае 2024 года.

Том Фелтон
Фото: commons.wikimedia.org by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Фелтон

Главную роль исполнил Том Фелтон (Драко Малфой). В проекте также задействованы звезды: Эгги Кукавка ("Ведьмак"), Ричард Брейк ("Игра престолов") и российские актёры — Елизавета Бугулова ("Последний богатырь"), дебютант Алексей Филимонов и голливудский ветеран Игорь Жижикин ("Индиана Джонс").

Бюджет ленты составил 15 млн долларов (продюсеры: Art Galaxy, Well Go USA).

Действие разворачивается в альтернативном мире, где правят генетически модифицированные люди. Двое изгоев — Леон (Фелтон) и Хлоя (Бугулова) — бросают вызов системе. Гениальный изобретатель-инвалид Леон создает мощный экзоскелет, ставший оружием возмездия против угнетателей.

Уточнения

То́мас Э́ндрю Фе́лтон (англ. Thomas Andrew Felton, род. 22 сентября 1987, Эпсом, Суррей, Великобритания) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист. 

И́горь Вита́льевич Жижи́кин (англ. Igor Jijikine; род. 8 октября 1965, Москва) — российский и американский актёр, продюсер, артист цирка (воздушный гимнаст).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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