Сенсация Канн: российские актёры наравне со звездой Гарри Поттера в громкой антиутопии! Что известно о фильме?

Том Фелтон и российские актёры сыграли в антиутопии Альтер для мирового проката

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

18 сентября в кинотеатрах России состоится премьера антиутопии "Альтер" финского режиссёра Тимо Вуоренсолы ("Железное небо"). Фильм дебютировал на Каннском фестивале в мае 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Фелтон

Главную роль исполнил Том Фелтон (Драко Малфой). В проекте также задействованы звезды: Эгги Кукавка ("Ведьмак"), Ричард Брейк ("Игра престолов") и российские актёры — Елизавета Бугулова ("Последний богатырь"), дебютант Алексей Филимонов и голливудский ветеран Игорь Жижикин ("Индиана Джонс").

Бюджет ленты составил 15 млн долларов (продюсеры: Art Galaxy, Well Go USA).

Действие разворачивается в альтернативном мире, где правят генетически модифицированные люди. Двое изгоев — Леон (Фелтон) и Хлоя (Бугулова) — бросают вызов системе. Гениальный изобретатель-инвалид Леон создает мощный экзоскелет, ставший оружием возмездия против угнетателей.

Уточнения

То́мас Э́ндрю Фе́лтон (англ. Thomas Andrew Felton, род. 22 сентября 1987, Эпсом, Суррей, Великобритания) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист.



И́горь Вита́льевич Жижи́кин (англ. Igor Jijikine; род. 8 октября 1965, Москва) — российский и американский актёр, продюсер, артист цирка (воздушный гимнаст).

