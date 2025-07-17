Трагедия в Ялте: что стало известно о смерти Юрия Кары?

Известный режиссёр Юрий Кара скончался 16 июля в Ялте на 71-м году жизни. Как сообщает SHOT, его экстренно госпитализировали с инфарктом около 22:00, но спасти не удалось.
Тело Кары находится в местном морге, его готовят к отправке в Москву. Дата прощания и похорон пока неизвестна.
Это уже третий инфаркт режиссёра за последние полтора года. Первый удар случился в 2024-м и вызвал осложнения, второй — в феврале 2025-го. Кара открыто говорил о тяжёлом восстановлении и плохом самочувствии.
Юрий Кара, заслуженный деятель искусств РФ, создал знаковые фильмы: "Завтра была война", "Мастер и Маргарита", "Королёв" и другие. Его работы стали важной частью отечественного кинематографа.
Ю́рий Ви́кторович Ка́ра (12 ноября 1954, Сталино — 17 июля 2025, Ялта) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, актёр; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005).
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