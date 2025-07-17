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Трагедия в Ялте: что стало известно о смерти Юрия Кары?

Юрий Кара скончался в Ялте после третьего инфаркта
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Кино » Российское кино

Известный режиссёр Юрий Кара скончался 16 июля в Ялте на 71-м году жизни. Как сообщает SHOT, его экстренно госпитализировали с инфарктом около 22:00, но спасти не удалось.

Юрий Кара
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Юрий Кара

Тело Кары находится в местном морге, его готовят к отправке в Москву. Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Это уже третий инфаркт режиссёра за последние полтора года. Первый удар случился в 2024-м и вызвал осложнения, второй — в феврале 2025-го. Кара открыто говорил о тяжёлом восстановлении и плохом самочувствии.

Юрий Кара, заслуженный деятель искусств РФ, создал знаковые фильмы: "Завтра была война", "Мастер и Маргарита", "Королёв" и другие. Его работы стали важной частью отечественного кинематографа.

Уточнения

Ю́рий Ви́кторович Ка́ра (12 ноября 1954, Сталино — 17 июля 2025, Ялта) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, актёр; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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