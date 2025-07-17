Скорсезе впервые номинирован на Эмми за актёрскую роль: дочь показала его реакцию

82-летний Скорсезе получил актёрскую номинацию на Эмми: как он отреагировал

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Дочь Мартина Скорсезе, Франческа, обнародовала трогательный момент, когда 82-летний режиссёр узнал о своей первой номинации на "Эмми" как актёр.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мартин Скорсезе

В сторис Instagram* она опубликовала скриншот видеозвонка: Скорсезе закрывает лицо руками, а дочь смеётся от счастья.

Реакция маэстро была особенно эмоциональной — за десятилетия карьеры он снялся в десятках проектов (включая "Убийцы цветочной луны"), но крупные премии его актёрскую работу никогда не отмечали.

Номинацию принесла роль в сериале "Киностудия". В сцене с Сетом Рогеном Скорсезе сыграл режиссёра, чьи права на сценарий о трагедии в Джонстауне выкупают, чтобы навсегда похоронить проект.

Пользователи отмечают: кадр от Франчески — редкий пример искреннего потрясения легенды кинематографа, привыкшей к режиссёрским наградам, но не актёрским.

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Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.





«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).



