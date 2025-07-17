Автор Терминатора бьёт тревогу: милитаризация ИИ может привести к катастрофе

Джеймс Кэмерон предупреждал о будущем ИИ ещё в 1984 году

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Джеймс Кэмерон оказался прав — современный ИИ становится всё больше похожим на Терминатора.

Фото: wikipediа by Daniel Juřena, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ терминатор

Создатель фильма "Терминатор" бьет тревогу: по мнению Джеймса Кэмерона, военная версия искусственного интеллекта представляет реальную и неотложную угрозу человечеству. Режиссёр призывает правительства срочно принять глобальное регулирование.

Джеймс Кэмерон, режиссёр знаменитой серии фильмов "Терминатор", выражает беспокойство относительно последствий развития искусственного интеллекта (ИИ), поскольку технологии становятся всё сложнее. По его словам, наибольшей угрозой является именно милитаризация ИИ.

Недавно Кэмерон снова вспомнил фильм "Терминатор", вышедший в 1984 году, где система искусственного интеллекта Скайнет захватила контроль над ядерным оружием и вызвала ядерный холокост. Он сказал в интервью каналу CTV News: "Я предупреждал вас ещё в 1984-м, ребята, но никто не прислушался". Гонка вооружений с участием ИИ?

Режиссёр опасается катастрофических последствий военной версии ИИ: "Я считаю, что самой большой угрозой является милитаризация ИИ. Думаю, мы вступаем в гонку вооружений ядерного оружия с использованием ИИ, и если мы сами её не создадим, то наверняка это сделают другие страны, усугубляя проблему".

Кэмерон обеспокоен возможностью разработки автономных оружий, способных убивать без вмешательства человека. Он настаивает на строгих международных правилах, ограничивающих развитие военного ИИ.

Хотя Кэмерон высказывается довольно мрачно о рисках военного применения ИИ, он более сдержан в отношении влияния технологий на киноиндустрию. Он сомневается, что ИИ сможет скоро заменить сценаристов, так как пока отсутствует необходимая креативность и эмпатия для написания трогательных историй.

Однако режиссёр допускает, что роль ИИ станет значительнее в будущем кинематографа, особенно в области спецэффектов и монтажа. Заканчивает он словами: "Подождём двадцать лет, и если ИИ получит премию Оскар за лучший сценарий, тогда его точно придётся воспринимать всерьёз".

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.

