Список номинантов Эмми удивил отсутствием любимого сериала

Дом дракона обошли на Эмми‑2025: фанаты возмущены решением

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Шокирующая новость пришла с объявлением номинаций на "Эмми-2025". Впервые за 14 лет франшиза "Игра Престолов" не представлена в главной категории "Лучший драматический сериал": второй сезон "Дома Дракона" оказался вне списка.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Более того, престижный спин-офф HBO не получил ни одной номинации в ключевых категориях — за актёрскую игру, режиссуру или сценарий. Это серьёзный удар по флагманскому проекту канала.

Признание пришло лишь в технических номинациях Creative Arts Awards: за костюмы, грим, визуальные эффекты и заглавную заставку. Эксперты связывают сноб с критикой второго сезона за темп повествования и спорный финал-клиффхэнгер.

Надежды возлагаются на третий сезон. Шоураннер Райан Кондал обещает зрелищные события по книгам. Фанаты и критики ждут возвращения былого уровня.

Уточнения

«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).





«Дом Драко́на» (англ. House of the Dragon) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом для телеканала HBO.

