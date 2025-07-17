Список номинантов Эмми удивил отсутствием любимого сериала

Шокирующая новость пришла с объявлением номинаций на "Эмми-2025". Впервые за 14 лет франшиза "Игра Престолов" не представлена в главной категории "Лучший драматический сериал": второй сезон "Дома Дракона" оказался вне списка.
Более того, престижный спин-офф HBO не получил ни одной номинации в ключевых категориях — за актёрскую игру, режиссуру или сценарий. Это серьёзный удар по флагманскому проекту канала.
Признание пришло лишь в технических номинациях Creative Arts Awards: за костюмы, грим, визуальные эффекты и заглавную заставку. Эксперты связывают сноб с критикой второго сезона за темп повествования и спорный финал-клиффхэнгер.
Надежды возлагаются на третий сезон. Шоураннер Райан Кондал обещает зрелищные события по книгам. Фанаты и критики ждут возвращения былого уровня.
«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).
«Дом Драко́на» (англ. House of the Dragon) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом для телеканала HBO.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.