Скандал вокруг выбора актёров для нового Гарри Поттера: кто и почему вызвал ярость фанатов?

Новый сериал НБО про Гарри Поттера вызвал шквал критики фанатов волшебной истории

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Фанаты волшебника Гарри Поттера разочаровались новым подбором артистов для сериала HBO: гневные отзывы, лозунги возмущения и противоречивые кастинги.

Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хогвартс

Поклонников легендарной истории о Гарри Поттере крайне расстроил состав актёров, представленный студией HBO Max для съёмок новой телевизионной адаптации. Сразу после анонса актёрского состава интернет захлестнула волна негодования, анти-пропагандистских слоганов и дискуссий вокруг соответствия внешности вновь выбранных кандидатов классическим героям книг. Чтобы остановить поток отрицательных комментариев, студия поспешила отключить возможность оставления отзывов под своими постами в соцсетях, подтвердив опасения зрителей касательно реакции руководства канала.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Развернувшийся скандал вспыхнул практически мгновенно вслед за появлением фотографий участников будущей постановки. Несмотря на быстрый запрет выражать своё мнение публично, среди фанатов возникло мощное движение против ряда ключевых решений режиссёров.

Особенно горячими стали дебаты вокруг кандидата на роль зловещего преподавателя Северуса Снейпа. Актёр Паапа Эссьеду, получивший известность благодаря участию в драматическом фильме "Я могу разрушить тебя", большинством поклонников воспринимался как неудачный выбор. Различные группы пользователей интернета организовали целые кампании, осуждая решение создателей фильма ради соблюдения принципа равноправия пожертвовать соответствием внешнему облику персонажа, описанному Джоан Роулинг.

Однако столь же сильно общественное неодобрение вызвала актриса, отобранная на роль умницы Гермионы Грейнджер. Юная Арабелла Стэнтон получила немало язвительных замечаний от поклонников франшизы, утверждавших, что внешний вид девушки не соответствует их представлениям о героине.

Выбор актёров на главные роли — мальчика-волшебника Гарри Поттера, рыжего весельчака Рона Уизли и остроумной подруги Гермионы — стал поводом для громких споров между поклонниками. Сторонники оригинальных фильмов напомнили, что герои оригинальной трилогии, исполнители Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, создали образы, ставшие культовыми и прочно ассоциирующиеся с персонажами. Новое поколение молодых талантов подвергается жёстким нападкам критиков, считающих их недостаточно харизматичными и зрелыми для воплощения любимых героев.

Представители HBO предпочли воздерживаться от комментариев относительно шквалов критики, возникшей после презентации будущего проекта. Пока точно известно, что работа над первым сезоном началась летом 2025 года, а премьера первой части намечена не раньше 2027 года. Лишь после выхода серий зрители смогут однозначно определить, насколько оправданы опасения фандома по поводу подбора актёров.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Основной сюжет посвящён противостоянию Гарри и тёмного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира.

