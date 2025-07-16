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Новый сериал о Гарри Поттере на HBO: что известно о мальчике-волшебнике

HBO объявил дату премьеры сериала о Гарри Поттере
2:24
Кино

Всё, что мы знаем пока о новом сериале "Гарри Поттер", выходящем на канале HBO

Актёр Доминик Маклафлин
Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Доминик Маклафлин

Поклонники вселенной Гарри Поттера нетерпеливо ждут новых фотографий и подробностей о предстоящем телесериале канала HBO, основанном на книгах Джоан Роулинг. Новый сериал, представляющий собой новую адаптацию произведений Роулинг, ожидается к выходу в 2027 году, причём новые сезоны будут выпускаться вплоть до 2037 года.

Кто такой Доминик Маклафлин, новый исполнитель роли Гарри Поттера? Где находится студия съемок? По словам Warner Bros. Discovery, Джоан Роулинг станет исполнительным продюсером нового сериала.

Роулинг, чья недавняя деятельность вызвала критику из-за анти-трансгендерных высказываний, заявила в своем посте на платформе X, что тесно сотрудничала с авторами сценария сериала.

"Я прочитала первые два эпизода грядущего сериала HBO 'Гарри Поттер', и они настолько хороши!"- поделилась она с подписчиками.

Согласно Warner Bros. Discovery, съемки проходят на студии Warner Bros. в Лифсдене, Великобритания. Студия площадью около 32 тысяч квадратных метров была местом съёмок таких блокбастеров, как новый фильм о Супермене, фильмы "Барби" и "Вонка" 2023 года выпуска.

Маклафлину, которому всего 11 лет, досталась большая ответственность после объявления о его участии в проекте.

По данным сайта IMDb, молодой актёр сыграл Оливера Грегори в фильме 2025 года "Растём". Британская комедия Джона МакФейла рассказывает историю маленькой девочке-гении.

Многие фанаты в восторге от идеи нового сериала, особенно потому, что главную роль играет именно Доминик Маклафлин.

"Он выглядит точно таким же, как герой с обложки книг, он восхитителен", — написал один комментатор под постом HBO, объявляющим о производстве сериала. - Желаю ему удачи и прошу помнить о доброте, ведь ему предстоит нелегкая задача".

Некоторые вообще сомневаются в целесообразности адаптации книг снова, учитывая успех первых фильмов.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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