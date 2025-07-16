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Ник Фрост в роли Хагрида: как новый сериал о Гарри Поттере изменит любимую историю

НБО показали загримированного актёра, который сыграет Хагрида в новом Гарри Поттере
1:00
Кино

НБО продолжает знакомить фанатов Гарри Поттера с новыми персонажами саги о мальчике-волшебнике.

Актёры в роли Хагрида
Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа by неизвестен is licensed under public doman
Актёры в роли Хагрида

Дэниел Редклифф опубликовал в социальных сетях фото актёра Ника Фроста, которому доверено сыграть роль огромного и доброго Хагрида в новом сериале по экранизации романов писательницы Джоан Роулинг.

В облике Хагрида создатели нового сериала не стали почти ничего менять. Наполовину человек, наполовину великан предстал всё таким же внушительным и волосатым.

Уже стартовали съёмки сериала про Гарри Поттера. Фильмы планируют выпустить в 2027 году.

Публика традиционно делится на два лагеря. Одни рады новой интерпретации всеми любимой истории, другие настроены консервативно и в штыки воспринимают попытки по-новому взглянуть на любимые кинокартины.

Ранее Рэдклифф оценил нового актёра в роли мальчика-волшебника.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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