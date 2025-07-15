Исследователи в ужасе: этот исторический фильм признан самым недостоверным

Учёные назвали самый неточный фильм в истории кино

Фильм Роланда Эммериха "Десять тысяч лет до н. э." оказался полон исторических ошибок. Узнайте, как кинематограф искажает древние факты!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний человек

Историческая точность — понятие относительное, которое можно обойти творчески или игнорировать вовсе, однако обратить внимание на неё стоит.

Фильмография Роланда Эммериха вряд ли ассоциируется с логикой, здравым смыслом или достоверностью. Именно он взорвал Белый дом в фильме "День независимости", подготовил конец света в картине "2012", заявил, что Уильям Шекспир был обманщиком ("Аноним"), отправил зрителей гоняться за гигантским ящером ("Годзилла") и представил свою последнюю работу "Лунопад", утверждая, что Луна является конструкцией древней цивилизации. Однако пальма первенства принадлежит фильму "Десять тысяч лет до нашей эры".

В своем "историческом повествовании" Эммерих рассказывает историю охотника-мамонтозавра Стивена Стрейта, влюбленного в Камиллу Белль с гладкими ногами, отправляющегося спасать девушку. По пути герой знакомится с разными народами и культурами, заводит дружбу с дружелюбным саблезубым тигром и вступает в конфликт с гораздо более развитой цивилизацией рабовладельцев. Можно сказать задним числом, что "Десять тысяч лет до н. э." — наиболее слабый и забываемый фильм, созданный Эммерихом, что само по себе многое значит.

Доктор Деннис Стэнфорд, известный археолог Смитсоновского института, признался журналу Entertainment Weekly:

"Я не видел ни одной сцены в фильме, которая хотя бы отдаленно соответствовала исторической реальности или была точной", — сказал исследователь древнего период истории.

По его словам, большинство образованных людей могут лишь посмеяться над ним, но даже без специальных исторических познаний понятно, что фильм представляет собой полную абсурдность от начала до конца. Фильм утверждает, что древние люди занимались охотой на бегущих мамонтов ради спорта и выживания, причем активно участвовали в строительстве пирамид. Единственная проблема заключается в том, что помимо исчезновения мамонтов к этому периоду, строительство египетских пирамид началось примерно спустя восемь тысячелетий позже.

Герои фильма используют металлические инструменты повседневно, почти за шесть тысяч лет до того момента, когда человечество осознало процесс обработки металлов. Аналогичные несоответствия касаются и лошадей, поскольку планета Земля на тот момент примерно на треть была покрыта льдом, тогда как персонаж Стрейта пешком отправляется из ледяной пустыни и всего за несколько дней оказывается в жаркой песчаной местности Египта, где река Нил течёт противоположно своему настоящему направлению, а бродят саблезубые тигры (смилодоны), обитавшие исключительно в Америке. Более того, в фильме употребляют перец чили и кукурузу, родиной которой являются американские континенты.

Можно продолжать перечислять ошибки, ведь ни исторически, ни географически фильм не выдерживает никакой критики. Эммерих, работающий по собственному оригинальному сценарию, значительно уступает самому себе.

Уточнения

Ро́ланд Э́ммерих (нем. Roland Emmerich, род. 10 ноября 1955) — американский кинорежиссёр немецкого происхождения. Прославился фантастическими фильмами, такими как «День независимости».

