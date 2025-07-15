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Гарри Поттер возвращается: Дениэл Рэдклифф оценил нового актёра в роли любимого волшебника

Дениэл Рэдклифф показал нового загримированного Гарри Поттера
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Кино

Актёр Дениэл Рэдклифф оценил юного актёра, который сыграет Гарри Поттера в новом сериале про мальчика-волшебника НБО.

Актёр Доминик Маклафлин
Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Доминик Маклафлин

Дениэл Рэдклифф опубликовал в социальных сетях фото с актёром Домиником Маклафлином, которого уже загримировали для съёмок в образе Гарри.

"НБО выпустили первый образ Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера в новом телесериале. Сериал дебютирует в 2027 году," — написал актёр под фото.

Интернет-пользователи активно комментировали новую звезду экранизации романа писательницы Джоан Роулинг.

"Похож. И не темнокожий. Спасибо за это";

"Неужели новый Гарри лучше?";

"Ну не надо было ничего снимать. Оставьте Гарри Поттера легендой, которую мы пересматриваем каждый год";

"Ну ни то … в сердцах останется "наш старый, добрый Гарри", — писали поклонники истории о мальчике-волшебнике.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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