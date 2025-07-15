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Почему мэр Венеции рад новой съёмочной площадке для Эмили в Париже?

Венеция станет съёмочной площадкой для Эмили в Париже: подробности
1:17
Кино » Зарубежное кино

Венеция станет новой съёмочной площадкой для пятого сезона сериала "Эмили в Париж". Как сообщает Deadline, об этом объявил мэр города Луиджи Бругнаро.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Съёмочная группа будет работать в историческом центре Венеции с 15 по 25 августа. Интересно, что съёмки завершатся всего за два дня до старта Венецианского кинофестиваля, который откроется 27 августа на острове Лидо.

Губернатор региона Венето Лука Дзайя назвал это событие отличной новостью. По его словам, оно подтверждает растущую привлекательность региона для крупных международных кинопроектов.

Режиссёр Эндрю Флеминг уже занимается поиском локаций при поддержке региональной Кинокомиссии и продюсерской компании 360 Degrees Film.

В новом сезоне Эмили Купер (Лили Коллинз) отправится в Рим. Там она возглавит итальянское отделение компании Agence Grateau и углубит отношения с наследником модной империи Марчелло (Эудженио Франческини).

Создатель сериала Даррен Старр намекнул, что героиня вернётся в Париж. Netflix официально подтвердил старт итальянских съёмок 2 июля.

Уточнения

«Эмили в Париже» (англ. Emily in Paris) — американо-французский комедийно-драматический веб-сериал, разработанный Дарреном Старом для Netflix.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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