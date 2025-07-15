Денис Шведов о детстве: беды в нежном возрасте не на пользу душе

Актёр Денис Шведов рассказал о разводе родителей и своём детстве

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Популярный российский актёр Денис Шведов откровенно рассказал о тяжёлом периоде своего детства.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Денис Шведов

В интервью журналу "Атмосфера" он признался, что ранние годы не были безмятежными из-за развода родителей.

"Я бы не назвал детство радостным. Беды в нежном возрасте не на пользу душе ребёнка", — поделился Шведов.

Он подчеркнул, что детям нужна любовь и забота.

Однако актёр отметил и положительную сторону испытаний. По его словам, трудности сформировали характер и научили адаптироваться к взрослым проблемам.

Внутреннюю защиту Шведов нашёл в спорте. Сначала он занимался карате, а позже увлёкся регби. Артиста заворожила игра, которая не похожа на привычный футбол или хоккей. Он признался, что даже правила регби поначалу казались сложными.

Уточнения

Дени́с Эдуа́рдович Шве́дов (род. 24 ноября 1981, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий и диктор, участник шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков».

