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Потеря великого мастера: Будина о том, как фильмы Митты меняют жизни зрителей

Это вечное кино: Ольга Будина о наследии Александра Митты после смерти режиссёра в 92 года
1:20
Кино » Российское кино

Актриса Ольга Будина, звезда сериала "Граница. Таёжный роман", высказала глубокие соболезнования в связи со смертью его режиссёра Александра Митты. Мастер ушёл из жизни на 93-м году, сообщил его сын.

Александр Митта
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Митта

Будина назвала Митту величайшим и тонким режиссёром советского и российского кино, которого уже невозможно встретить.

"Он не только режиссёр, но и сценарист, поэт, художник", — цитирует актрису сайт aif.ru.

По её мнению, фильмы Митты до сих пор не оценены по достоинству. "Я верю, что наши дети и внуки ещё увидят его картины. Потому что это вечное кино", — заявила Будина. Она отметила, что его работы заставляют зрителя задуматься о смысле жизни, любви, дружбе и вечных человеческих тревогах.

Александр Митта с 1 июля находился в больнице в тяжёлом состоянии, борясь с онкологическим заболеванием (рак почки). Он скончался на днях.

Режиссёр, родившийся в Москве в 1933 году, создал около 20 картин. Мировую известность ему принёс фильм-катастрофа "Экипаж". В 2004 году Митта получил звание народного артиста России.

Уточнения

Алекса́ндр Нау́мович Митта́ (настоящая фамилия — Рабинович; 28 марта 1933, Москва — 14 июля 2025, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. 

О́льга Алекса́ндровна Бу́дина (род. 22 февраля 1975, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, лауреат Государственной премии России (2001).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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