Звёздные войны против самих себя: что спасёт сагу от краха после провала сиквелов

Неопределённость с датами выхода новых фильмов "Звёздных войн" долго вызывала беспокойство фанатов. Однако замедленные темпы производства могут сигнализировать о позитивном сдвиге. Lucasfilm, вероятно, осознала критическую ошибку прошлого.
Режиссёр Джеймс Ганн, глава DC Studios, недавно обозначил главную болезнь киноиндустрии. Он считает гибелью отрасли не конкуренцию с домашними экранами. Первопричина — съёмки без готовых сценариев. Ганн уверен: студии губят себя, гонясь за сроками.
"Звёздным войнам" знакома эта проблема. Яркий пример — "Скайуокер. Восход". Фильм критиковали за сырой, поспешный сюжет. Неоднозначный приём сиквелов доказал необходимость перемен.
Нынешние задержки Lucasfilm теперь видятся иначе. Это возможный осознанный курс. Студия, судя по всему, ставит качество подготовки выше скорости релиза. Особые надежды возлагаются на фильм с Рей.
Проект "Новый Орден Джедаев" анонсирован давно, но детали скудны. Если замедление означает тщательную проработку сценария — это отличная новость. Успех этой ленты важен для будущего саги.
Создатели "Звёздных войн", похоже, усвоили урок Ганна. Фанаты могут получить менее частые, но куда более продуманные фильмы.
Джеймс Фрэ́нсис Ганн-мла́дший (англ. James Francis Gunn Jr.; род. 5 августа 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, романист и музыкант.
«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы, включающая в себя 12 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как «Сага Скайуокеров», 2 фильма «историй» и 1 анимационный), а также игровые и анимационные сериалы, игровые телефильмы, документальные фильмы, книги, комиксы, видеоигры, аттракционы, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов, позднее расширенной.
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