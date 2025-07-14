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Слепое свидание, изменившее всё: Джеймс Бролин рассказал о первом впечатлении от Барбры Стрейзанд

27 лет вместе: как слепое свидание Бролина и Стрейзанд стало историей любви
1:45
Кино » Зарубежное кино

84-летний Джеймс Бролин поделился трогательными воспоминаниями о слепом свидании с Барброй Стрейзанд. Именно оно, произошедшее 1 июля 1996 года, положило начало их 27-летнему браку.

Джеймс Бролин и Барбара Стрейзанд
Фото: flickr by lifescript, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джеймс Бролин и Барбара Стрейзанд

Бролин признался, что изначально сомневался в новой встрече. Он три года был свободен после развода и не искал отношений. Оба почти отменили свидание по дороге. Но неведомое чувство остановило их.

Первое впечатление оказалось неожиданным. Стрейзанд не узнала Бролина без его знаменитой бороды и кудрей. Её первая фраза была шокирующе честной: "Кто тебя так подстриг?". Именно это и покорило актёра.

"Я подумал: она говорит правду с первой секунды. Я с ума сходил по ней", — рассказал Бролин.

Эта искренность стала фундаментом их крепких отношений. С тех пор пара практически не расставалась.

В этом году они отметили годовщину спокойно у бассейна, наслаждаясь видом на океан. Вечером друзья устроили для них роскошный ужин с цветами и двумя тортами. Завершили день дома, просмотром фильма.

Бролин особо ценит в жене её терпение к его творческой работе. Она никогда не упрекает в долгих съёмках или монтаже. Это рождает в нём глубокую преданность. Он восхищается её выбором и интуицией.

Актёр подчеркивает, что их различия дополняют друг друга. Стрейзанд — перфекционистка, тщательно всё продумывает. Сам он принимает быстрые решения в критических ситуациях. 

Уточнения

Джеймс Бролин (англ. James Brolin, имя при рождении Крейг Кеннет Брудерлин (англ. Craig Kenneth Bruderlin), официально сменил имя и фамилию в 20-летнем возрасте, род. 18 июля 1940) — американский актёр театра и кино.

Ба́рбра Джо́ан Стре́йзанд (англ. Barbra Joan Streisand, произносится [ˈstraɪsænd]; род. 24 апреля 1942[…], Бруклин, Нью-Йорк) — американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, кинорежиссёр, продюсер и политическая активистка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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