Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Леонид Крутаков заявил о рисках мирового дефолта из-за политики Трампа
Россиянка рассказала о переменах в Париже: путь к чистоте и порядку
Певица Максим рассказала о своём шокирующем опыте в коме
Врач Орлов: кофейные клизмы могут быть опасны при аритмии и остеопорозе
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Трамп может представить новый план поставок оружия Украине с наступательной составляющей
Чехова поддерживает Ковальчук после откровений: что стоит за идеальной семьёй?
Шапочки для плавания: преимущества и недостатки моделей по мнению тренеров
Технолог Марина Губанова предостерегла от пластиковых стаканов в жару

Юрий Мороз ушёл из жизни: что скрывалось за его последними днями

Ушёл из жизни Юрий Мороз: легендарный Тоня из Принцессы цирка и мэтр российского кино
1:28
Кино » Российское кино

Российский кинематограф понёс тяжёлую утрату. В ночь на 14 июля скончался Юрий Мороз — актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Ему было 68 лет.

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

Печальную новость первым сообщил телеграм-канал "Россия-Культура" со ссылкой на актёра Дмитрия Харатьяна. Позже информацию официально подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий агентству РИА Новости.

"Он умер сегодня ночью. Да, он болел", — лаконично прокомментировал Золотовицкий.

Юрий Мороз оставил яркий след в искусстве. Выпускник Школы-студии МХАТ, он начинал карьеру как актёр. Позже окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у легенд Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С 1979 по 1987 год Мороз служил в театре "Ленком". Кинодебютом стала историческая дилогия "Юность Петра" и "В начале славных дел". Настоящая народная любовь пришла к нему после роли Тони в культовом мюзикле "Принцесса цирка" (1982).

Помимо актёрской работы, Юрий Мороз активно занимался режиссурой и продюсированием. Он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов, внося значительный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Уточнения

Ю́рий Па́влович Моро́з (29 сентября 1956, Краснодон, Ворошиловградская область — 14 июля 2025) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Последние материалы
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Трамп может представить новый план поставок оружия Украине с наступательной составляющей
Ушёл из жизни Юрий Мороз: легендарный Тоня из Принцессы цирка и мэтр российского кино
ЕС надеется на поддержку Азии в спорах с США
Чехова поддерживает Ковальчук после откровений: что стоит за идеальной семьёй?
Шапочки для плавания: преимущества и недостатки моделей по мнению тренеров
Технолог Марина Губанова предостерегла от пластиковых стаканов в жару
Кинологи рассказали о различиях между четырьмя породами бишонов
Агрономы называют жару и вредителей причинами торможения роста кочанов капусты
Контроллер мозга пчел: ученые КНР создали легчайшее устройство для управления насекомыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.