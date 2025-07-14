Юрий Мороз ушёл из жизни: что скрывалось за его последними днями

Ушёл из жизни Юрий Мороз: легендарный Тоня из Принцессы цирка и мэтр российского кино

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Российский кинематограф понёс тяжёлую утрату. В ночь на 14 июля скончался Юрий Мороз — актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Ему было 68 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Траурные свечи

Печальную новость первым сообщил телеграм-канал "Россия-Культура" со ссылкой на актёра Дмитрия Харатьяна. Позже информацию официально подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий агентству РИА Новости.

"Он умер сегодня ночью. Да, он болел", — лаконично прокомментировал Золотовицкий.

Юрий Мороз оставил яркий след в искусстве. Выпускник Школы-студии МХАТ, он начинал карьеру как актёр. Позже окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у легенд Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С 1979 по 1987 год Мороз служил в театре "Ленком". Кинодебютом стала историческая дилогия "Юность Петра" и "В начале славных дел". Настоящая народная любовь пришла к нему после роли Тони в культовом мюзикле "Принцесса цирка" (1982).

Помимо актёрской работы, Юрий Мороз активно занимался режиссурой и продюсированием. Он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов, внося значительный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Уточнения

Ю́рий Па́влович Моро́з (29 сентября 1956, Краснодон, Ворошиловградская область — 14 июля 2025) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

