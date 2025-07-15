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Андрей Чадов рассказал о первой встрече с Анастасией Заворотнюк — как ящик клубники раскрыл душу актрисы

Андрей Чадов о первой встрече с Анастасией Заворотнюк: доброта и ящик клубники
0:44
Кино

Андрей Чадов тепло отозвался об Анастасии Заворотнюк, вспоминая первую встречу с ней на съёмочной площадке. Актёр рассказал, что его поразили доброта и внимание коллеги, которая в первый же день знакомства устроила ему вкусный сюрприз, принеся целый ящик клубники.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Чадов отметил, что Заворотнюк всегда интересовалась его жизнью и даже подталкивала к покупке собственного жилья. Он подчеркнул её жизнерадостность, профессионализм и безграничную любовь к супругу.

"Она прекрасная. Прекрасный человек, партнёр, жизнерадостная, очень любящая мужа женщина", — высказался Чадов о Заворотнюк в беседе с сайтом "Страсти".

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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