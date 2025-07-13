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Юбилей США с изюминкой: как Обама и создатель Сайнфелда перепишут историю в комедии

Комедийный проект HBO: Барак Обама и Ларри Дэвид объединились для исторического сериала
1:15
Кино » Зарубежное кино

Барак и Мишель Обама вместе с Ларри Дэвидом, создателем культового "Сайнфелда", станут исполнительными продюсерами нового комедийного сериала HBO. Проект приурочен к 250-летию США и будет посвящён истории страны. 

Барак Обама
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Барак Обама

Ларри Дэвид не только продюсирует, но и выступит сценаристом вместе с Джеффом Шаффером — своим давним соавтором по сериалу "Умерь свой энтузиазм". Для компании Обамы Higher Ground Productions это первый контент вне партнёрства с Netflix.

Барак Обама уже пошутил о сотрудничестве: "Я сидел за столом с мировыми лидерами, решая неразрешимые проблемы. Но ничто не подготовило меня к работе с Ларри Дэвидом!".

Как сообщает Deadline, по задумке, сериал сочетает исторический контекст с фирменным сарказмом Дэвида — автора, известного умением высмеивать абсурд повседневности.

Эксперты отмечают символичность альянса: экс-президент, продвигающий образовательные проекты, и скандальный комик, чей циничный герой из "Сайнфелда" стал иконой поп-культуры. Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что съёмки начнутся в 2025 году.

Уточнения

Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II (англ. Barack Hussein Obama II, произносится [bəˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə] амер.: /bəˈrɑːk hˈsn ɵˈbɑːmə ði ˈsɛkənd/; род. 4 августа 1961, Гонолулу, Гавайи, США) — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

Ло́уренс Джин «Ла́рри» Дэ́вид (англ. Lawrence Gene "Larry" David; род. 2 июля 1947, Нью-Йорк) — американский актёр, сценарист, комик и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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