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От Мастера и Маргариты до Сто лет одиночества: что читает Педро Паскаль

Педро Паскаль раскрыл топ любимых книг: в лидерах — Булгаков и Достоевский
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Кино » Зарубежное кино

Педро Паскаль назвал любимые книги в беседе с немецкой блогершей Ванессой Гербет во время пресс-тура к фильму "Фантастическая четвёрка: Первые шаги".

Педро Паскаль
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Hutchinson Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Педро Паскаль

Актер выделил шесть произведений, причём треть списка заняла русская классика. Наравне с "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте и "Сто лет одиночества" Маркеса он упомянул "Мастера и Маргариту" Булгакова и "Преступление и наказание" Достоевского.

Завершили перечень "К востоку от Эдема" Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна. Паскаль не пояснил выбор, но подчеркнул универсальность этих работ.

50-летний Педро Паскаль прославился благодаря роли Оберина Мартелла в четвёртом сезоне фэнтезийного сериала "Игра престолов". Также в списке его значимых работ сериалы "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас".

Уточнения

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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