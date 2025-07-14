От Мастера и Маргариты до Сто лет одиночества: что читает Педро Паскаль

Педро Паскаль назвал любимые книги в беседе с немецкой блогершей Ванессой Гербет во время пресс-тура к фильму "Фантастическая четвёрка: Первые шаги".
Актер выделил шесть произведений, причём треть списка заняла русская классика. Наравне с "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте и "Сто лет одиночества" Маркеса он упомянул "Мастера и Маргариту" Булгакова и "Преступление и наказание" Достоевского.
Завершили перечень "К востоку от Эдема" Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна. Паскаль не пояснил выбор, но подчеркнул универсальность этих работ.
50-летний Педро Паскаль прославился благодаря роли Оберина Мартелла в четвёртом сезоне фэнтезийного сериала "Игра престолов". Также в списке его значимых работ сериалы "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас".
Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр.
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