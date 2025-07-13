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Кухня без украинского флага: российский канал вырезал сцену из сериала

Российский телеканал удалил сцену с украинским флагом из сериала Кухня
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Кино » Российское кино

Российский телеканал удалил сцену с украинским флагом из повтора сериала "Кухня" (2 сезон, 5 серия). Об этом сообщает SVTV NEWS.

Кинолента
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кинолента

В оригинале 2013 года герой выставлял "оценки" девушкам под флагами разных стран. Украинский символ исключили из эфирной версии.

Напомним, звезду сериала Дмитрия Назарова с супругой уволили из МХТ Чехова в январе 2023-го за критику СВО. Сейчас пара живёт во Франции.

В феврале 2025-го актёр заявил: "Вернусь в Россию пьяным, когда СВО прекратится". В апреле его оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ.

Назаров признался, что лишь 10 бывших коллег поддержали его после увольнения.

Уточнения

«Ку́хня» российский телесериал в жанре ситуационной комедии с элементами мелодрамы. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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