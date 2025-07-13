Театральный скандал: кто владеет агентством, продвигающим Данилу Козловского?

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обрушился с критикой на театральное агентство ENTRACTE.
В своём Telegram-канале он заявил об "активном продвижении" Данилы Козловского в России.
"Осталось понять, кому принадлежит организация. Почему владельцы продвигают русофобов, а не патриотичных артистов?" — подчеркнул Бородин.
По его данным, московский независимый проект сотрудничает также с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Бородин напомнил, что Серебрякова "осуждали за слова о власти", а Раппопорт выступала против СВО и поддерживала Лию Ахеджакову.
Заявление прозвучало на фоне новости о предстоящем турне Козловского. В ноябре 2025 года артист представит в США свой моноспектакль FRANK.
Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
Алексе́й Вале́рьевич Серебряко́в (род. 3 июля 1964[…], Москва) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2010).
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