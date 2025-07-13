Театральный скандал: кто владеет агентством, продвигающим Данилу Козловского?

Глава ФПБК раскрыл, кто на самом деле стоит за продвижением Козловского в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обрушился с критикой на театральное агентство ENTRACTE.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

В своём Telegram-канале он заявил об "активном продвижении" Данилы Козловского в России.

"Осталось понять, кому принадлежит организация. Почему владельцы продвигают русофобов, а не патриотичных артистов?" — подчеркнул Бородин.

По его данным, московский независимый проект сотрудничает также с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Бородин напомнил, что Серебрякова "осуждали за слова о власти", а Раппопорт выступала против СВО и поддерживала Лию Ахеджакову.

Заявление прозвучало на фоне новости о предстоящем турне Козловского. В ноябре 2025 года артист представит в США свой моноспектакль FRANK.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



Алексе́й Вале́рьевич Серебряко́в (род. 3 июля 1964[…], Москва) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2010).

