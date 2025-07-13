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Фанаты недоумевают: актёр Молодёжки раскрыл причину ухода из популярного проекта

Спин-офф Молодёжки без Никифорова: почему актёр дважды отверг участие в проекте?
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Кино » Российское кино

Денис Никифоров, сыгравший тренера Сергея Макеева в оригинальной "Молодёжке", заявил о двукратном отказе от участия в спин-оффе "Новая смена".

Денис Никифоров
Фото: commons.wikimedia.org by www.kino-teatr.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Денис Никифоров

Актёр раскритиковал решение создателей: "Изначально неправильно поступили, не объяснив зрителям сокращение сезона до 16 серий". Его возмутил фокус на одном персонаже вместо ансамбля героев.

"Просто ткнули пальцем в небо и получили конкретный негатив", — пояснил Никифоров в интервью StarHit.

По его словам, половина знакомых поклонников не поняла логики нового сезона.

Особое негодование вызвал сценарный ход: "У меня волосы встали дыбом, когда убивают собаку главного героя! Такими приёмами не пользуются в проектах для детей".

Никифоров подтвердил, что не появится и в текущем сезоне, сославшись на творческие разногласия с продюсерами и авторами. 

Уточнения

Дени́с Евге́ньевич Ники́форов (род. 2 августа 1977, Москва) — российский актёр театра и кино, каскадёр.

«Молодёжка» — российский телесериал, повествующий о судьбе молодёжной хоккейной команды «Медведи». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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