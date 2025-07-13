Фанаты недоумевают: актёр Молодёжки раскрыл причину ухода из популярного проекта

Денис Никифоров, сыгравший тренера Сергея Макеева в оригинальной "Молодёжке", заявил о двукратном отказе от участия в спин-оффе "Новая смена".
Актёр раскритиковал решение создателей: "Изначально неправильно поступили, не объяснив зрителям сокращение сезона до 16 серий". Его возмутил фокус на одном персонаже вместо ансамбля героев.
"Просто ткнули пальцем в небо и получили конкретный негатив", — пояснил Никифоров в интервью StarHit.
По его словам, половина знакомых поклонников не поняла логики нового сезона.
Особое негодование вызвал сценарный ход: "У меня волосы встали дыбом, когда убивают собаку главного героя! Такими приёмами не пользуются в проектах для детей".
Никифоров подтвердил, что не появится и в текущем сезоне, сославшись на творческие разногласия с продюсерами и авторами.
Дени́с Евге́ньевич Ники́форов (род. 2 августа 1977, Москва) — российский актёр театра и кино, каскадёр.
«Молодёжка» — российский телесериал, повествующий о судьбе молодёжной хоккейной команды «Медведи».
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