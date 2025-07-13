Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы ключевые компоненты сыворотки для лица против морщин
Кислые леденцы и холодный воздух снижают усталость в дороге
Малайзийские туристы стали жертвами фейкового курорта, созданного ИИ
Программа тренировок для начинающих: рекомендации от фитнес-инструкторов
Палеонтологи из США открыли новый вид морской рептилии Unktaheela specta
Агрономы уточнили правила эффективной борьбы с колорадским жуком в период цветения картофеля
Срок регистрации дома по льготной ипотеке продлён до двух лет — Дом.РФ
Открыта истинная роль РНК в управлении генетическими процессами
Как действовать при укусе медузы: рекомендации доцента Пироговского Университета

Я никогда не уходил: какие сюрпризы готовит для поклонников режиссёр Властелина колец

Три сценария, продюсирование и The Beatles: чем занят создатель Властелина колец
1:06
Кино » Зарубежное кино

Легендарный режиссёр Питер Джексон решительно опроверг слухи о своём уходе из профессии. В интервью Screen Rant он заявил: "Нет, я определённо не ушёл".

Питер Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Питер Джексон

Несмотря на отсутствие игровых фильмов с 2014 года, Джексон активно работает над тремя новыми сценариями. 

Один из проектов — долгожданный "Властелин колец: Охота на Голлум". Фильм поставит Энди Серкис, исполнитель роли Голлума. Джексон выступит продюсером и соавтором сценария. Премьера ожидается в 2027 году.

В последнее время режиссёр сосредоточился на документалистике. Его проекты "Они никогда не состарятся" и "The Beatles: Get Back" получили признание.

Но интерес к художественному кино у Джексона не угас. "Мне нравится работать в разных жанрах", — пояснил он, не исключая продолжения сотрудничества с The Beatles.

Джексон подтвердил, что документальные работы приносят ему удовольствие, но не заменяют страсти к игровому кинематографу.

Уточнения

Сэр Пи́тер Ро́берт Дже́ксон (англ. Sir Peter Robert Jackson; род. 31 октября 1961, Пекеруа-Бэй, Новая Зеландия) — новозеландский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

Кинотрилогия «Властели́н коле́ц» (англ. The Lord of the Rings; 2001—2003) — снятая режиссёром Питером Джексоном серия из связанных единым сюжетом кинофильмов, представляющая собой экранизацию одноимённого романа Дж. Р. Р. Толкина.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
БРИКС и альтернативная система? Что это значит для мира
Выбираем пуховик: фасоны, цвета и советы по покупке вне сезона
Учёные нашли популяцию тапиров, считавшихся исчезнувшими с 1914 года
Секреты авиаперелетов: что такое пятая свобода воздуха и как ею воспользоваться
Ортодонт Манэ Оганесян рассказала, как исправить прикус без брекетов
Эксперты назвали главные ошибки при выборе и ношении атлетического пояса
Майкл Дуглас о кастинге Пролетая над гнездом кукушки: почему отказал отцу в главной роли
Используйте аэрозольный герметик при проколе двух шин
Специалисты рекомендуют дрожжи, золу и луковый настой для питания огурцов
Биологи допустили возможность огнедышащих животных при наличии защитных механизмов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.