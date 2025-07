Я никогда не уходил: какие сюрпризы готовит для поклонников режиссёр Властелина колец

Три сценария, продюсирование и The Beatles: чем занят создатель Властелина колец

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Легендарный режиссёр Питер Джексон решительно опроверг слухи о своём уходе из профессии. В интервью Screen Rant он заявил: "Нет, я определённо не ушёл".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Питер Джексон

Несмотря на отсутствие игровых фильмов с 2014 года, Джексон активно работает над тремя новыми сценариями.

Один из проектов — долгожданный "Властелин колец: Охота на Голлум". Фильм поставит Энди Серкис, исполнитель роли Голлума. Джексон выступит продюсером и соавтором сценария. Премьера ожидается в 2027 году.

В последнее время режиссёр сосредоточился на документалистике. Его проекты "Они никогда не состарятся" и "The Beatles: Get Back" получили признание.

Но интерес к художественному кино у Джексона не угас. "Мне нравится работать в разных жанрах", — пояснил он, не исключая продолжения сотрудничества с The Beatles.

Джексон подтвердил, что документальные работы приносят ему удовольствие, но не заменяют страсти к игровому кинематографу.

Уточнения

Сэр Пи́тер Ро́берт Дже́ксон (англ. Sir Peter Robert Jackson; род. 31 октября 1961, Пекеруа-Бэй, Новая Зеландия) — новозеландский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.



Кинотрилогия «Властели́н коле́ц» (англ. The Lord of the Rings; 2001—2003) — снятая режиссёром Питером Джексоном серия из связанных единым сюжетом кинофильмов, представляющая собой экранизацию одноимённого романа Дж. Р. Р. Толкина.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.