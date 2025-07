Он всё понимал: как жёсткое решение Майкла Дугласа подарило миру кино-легенду

Майкл Дуглас о кастинге Пролетая над гнездом кукушки: почему отказал отцу в главной роли

Майкл Дуглас в интервью Entertainment Weekly рассказал о сложном решении отказать отцу, Кирку Дугласу, в главной роли фильма "Пролетая над гнездом кукушки". Майкл выступил продюсером картины.

Кирк Дуглас играл главного героя в бродвейской адаптации романа Кена Кизи ещё в 1962 году. Именно он приобрёл права на книгу до её публикации и инициировал постановку.

Когда Кирк решил продать права на экранизацию, Майкл попросил доверить проект ему. "Дай мне шанс. Я займусь этим", — вспоминает свои слова актёр.

Однако к моменту готовности проекта прошло 15 лет. Майклу пришлось сообщить отцу, что тот не получит роль Рэндла Макмёрфи. "Это была моя работа", — подчеркнул Дуглас-младший.

Решение далось тяжело. Майкл понимал, что у отца было мало по-настоящему великих ролей, а эта — одна из лучших возможностей.

"Он мало что говорил. Он всё понимал", — поделился Майкл. В качестве компенсации он отдал отцу половину своего продюсерского гонорара.

Позже Кирк признал, что заработал на этом больше, чем на любой актёрской работе. Он также высоко оценил игру Джека Николсона, отправив тому благодарственную записку.

Майкл сам рассматривал роль Билли Биббита, но счёл это самонадеянным для первого продюсерского опыта.

