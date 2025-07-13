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Он всё понимал: как жёсткое решение Майкла Дугласа подарило миру кино-легенду

Майкл Дуглас о кастинге Пролетая над гнездом кукушки: почему отказал отцу в главной роли
1:32
Кино » Зарубежное кино

Майкл Дуглас в интервью Entertainment Weekly рассказал о сложном решении отказать отцу, Кирку Дугласу, в главной роли фильма "Пролетая над гнездом кукушки". Майкл выступил продюсером картины.

Майкл Дуглас
Фото: commons.wikimedia.org by Jan Beránek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майкл Дуглас

Кирк Дуглас играл главного героя в бродвейской адаптации романа Кена Кизи ещё в 1962 году. Именно он приобрёл права на книгу до её публикации и инициировал постановку.

Когда Кирк решил продать права на экранизацию, Майкл попросил доверить проект ему. "Дай мне шанс. Я займусь этим", — вспоминает свои слова актёр.

Однако к моменту готовности проекта прошло 15 лет. Майклу пришлось сообщить отцу, что тот не получит роль Рэндла Макмёрфи. "Это была моя работа", — подчеркнул Дуглас-младший.

Решение далось тяжело. Майкл понимал, что у отца было мало по-настоящему великих ролей, а эта — одна из лучших возможностей.

"Он мало что говорил. Он всё понимал", — поделился Майкл. В качестве компенсации он отдал отцу половину своего продюсерского гонорара.

Позже Кирк признал, что заработал на этом больше, чем на любой актёрской работе. Он также высоко оценил игру Джека Николсона, отправив тому благодарственную записку.

Майкл сам рассматривал роль Билли Биббита, но счёл это самонадеянным для первого продюсерского опыта.

Уточнения

Майкл Кирк Ду́глас (англ. Michael Kirk Douglas; род. 25 сентября 1944, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США) — американский актёр и продюсер.

«Пролета́я над гнездо́м куку́шки» (англ  One Flew Over the Cuckoo’s Nest, также встречается — «Полёт над гнездом кукушки») — психологическая комедийная драма кинорежиссёра Милоша Формана, экранизация одноимённого романа Кена Кизи.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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