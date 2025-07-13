Секреты съёмок Одиссеи: почему работа с Ноланом стала для Холланда делом всей жизни?

Том Холланд: съёмки Одиссеи Кристофера Нолана — лучший опыт в карьере

1:34 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Том Холланд, известный ролью Человека-паука, назвал работу над "Одиссеей" Кристофера Нолана главным событием своей карьеры. Сейчас актёр занят в съёмках этого масштабного проекта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Том Холланд

В интервью GQ Sports Холланд признался, что сотрудничество с Ноланом стало для него "делом всей жизни". Он подчеркнул уникальность опыта и невероятную ценность возможности учиться у режиссёра-мастера.

"Это был лучший съёмочный процесс в моей жизни, без сомнений", — заявил актёр.

Он уверен, что и сам фильм окажется особенным, непохожим на всё ранее виденное.

Холланд также поделился радостью от знакомства с коллегами по площадке. Работа бок о бок с Мэттом Деймоном и Энн Хэтэуэй превзошла его ожидания. Он гордится совместной работой и зародившейся дружбой.

В фильме Холланд играет Телемаха, сына царя Одиссея (Мэтт Деймон). Сюжет основан на поэме Гомера о долгом и опасном возвращении героя с Троянской войны на Итаку.

Звёздный ансамбль дополняют Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие. Съёмки идут в Сицилии, Великобритании и Марокко.

"Одиссея" станет первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Премьера эпической ленты назначена на 17 июля 2026 года. Недавно вышел первый 70-секундный тизер.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.





Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

