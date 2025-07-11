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Клинт Иствуд раскрыл имя актёра, который вдохновил его на всю жизнь

Фильмы изобрели для него: Иствуд назвал единственного кумира за 70 лет в кино
1:24
Кино » Зарубежное кино

В мире кино признание коллег часто ценится выше наград. Оскароносный режиссёр и актёр Клинт Иствуд, создатель "Непрощённого" и "Малышки на миллион", раскрыл имя единственной звезды, которой искренне восхищался.

клинт иствуд
Фото: commons.wikimedia.org by Gary Harrington, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
клинт иствуд

Этой легендой оказался Джеймс Кэгни, блиставший в 30-50-х годах в лентах "Ангелы с грязными лицами" и "Янки Дудл Денди". Несмотря на обилие талантов в Голливуде, лишь Кэгни оставил в Иствуде неизгладимый след.

"Особой фанатичной любви к актёрам у меня не было. Кроме Джеймса Кэгни", — цитирует Иствуда книга интервью 1999 года.

Мастер не скупился на похвалы: "Кино изобрели для Джеймса Кэгни. А он был создан для кино".

Иствуд подчеркнул уникальный стиль и бесстрашие Кэгни. Знаковая сцена из "Белой горячки", где герой ест курицу и стреляет в багажнике, по словам Иствуда, шокировала, но завораживала.

Это восхищение не осталось теорией. Иствуд признавал, что харизма и подход Кэгни к ролям напрямую повлияли на его собственную режиссёрскую и актёрскую манеру. Кумир Иствуда ушёл из жизни в 1986 году, но его влияние живо в работах самого Иствуда.

Уточнения

Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.
 

Джеймс Фрэнсис Кэгни-младший (англ. James Francis Cagney, Jr.; 17 июля 1899, Нью-Йорк — 30 марта 1986, Стэнфорд, Нью-Йорк) — американский актёр театра и кино, артист водевилей и танцор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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