Юрий Стоянов раскрывает секреты: какие фильмы должен увидеть каждый

Актёр Юрий Стоянов назвал шедевры кинематографа, которые должен посмотреть каждый.
Звезда передачи "Городок" порекомендовал к просмотру лучшие фильмы с Чарли Чаплиным.
"Посмотрите именно сегодня "Огни большого города", именно сегодня. И именно сегодня посмотрите Великий диктатор. И "Золотую лихорадку" посмотрите сегодня обязательно", — дал советы артист.
Горячо порекомендовал Юрий Николаевич фильм "Что гложет Гилберта Грейпа".
"Это с Джонни Деппом старый фильм потрясающий. И с грандиозным Ди Каприо, которого я просто считаю великим артистом. Великим, а не красавчиком, который стоит в начале "Титаника", — объяснил юморист…
Кроме того, Стоянов призвал обязательно посмотреть фильм "Капернаум" 2018 года.
«Что гло́жет Ги́лберта Грейпа» (англ. What's Eating Gilbert Grape) — американская драма 1993 года режиссёра Лассе Халльстрёма. Фильм является экранизацией одноимённого романа Питера Хеджеса, который также выступил автором сценария.
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