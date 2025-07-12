Юрий Стоянов раскрывает секреты: какие фильмы должен увидеть каждый

Юрий Стоянов порекомендовал к просмотру пять своих любимых фильмов

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Юрий Стоянов назвал шедевры кинематографа, которые должен посмотреть каждый.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мониторы

Звезда передачи "Городок" порекомендовал к просмотру лучшие фильмы с Чарли Чаплиным.

"Посмотрите именно сегодня "Огни большого города", именно сегодня. И именно сегодня посмотрите Великий диктатор. И "Золотую лихорадку" посмотрите сегодня обязательно", — дал советы артист.

Горячо порекомендовал Юрий Николаевич фильм "Что гложет Гилберта Грейпа".

"Это с Джонни Деппом старый фильм потрясающий. И с грандиозным Ди Каприо, которого я просто считаю великим артистом. Великим, а не красавчиком, который стоит в начале "Титаника", — объяснил юморист…

Кроме того, Стоянов призвал обязательно посмотреть фильм "Капернаум" 2018 года.

Уточнения

«Что гло́жет Ги́лберта Грейпа» (англ. What's Eating Gilbert Grape) — американская драма 1993 года режиссёра Лассе Халльстрёма. Фильм является экранизацией одноимённого романа Питера Хеджеса, который также выступил автором сценария.

